Названо 9 речей, які водіям краще завжди мати в машині

Ці речі значно спрощують життя водіїв у разі потрапляння у неприємні дорожні ситуації.

Технічний стан автомобілів у обов’язковому порядку почнуть перевіряти вже з вересня 2022 року — підготувати автомобіль та його складові до цього радять вже зараз. Однак, є такі речі, які варто мати у машині увесь час, адже вони суттєво полегшують життя автовласникам у різних дорожніх ситуаціях.

Так, патрульні поліцейські опублікували список найнеобхідніших речей для автомобіля.

Що має бути в автомобілі на різні випадки життя?

Як зазначають правоохоронці, наявність цих речей суттєво спрощує розв’язання різних дорожніх негараздів, на кшталт пробитого колеса, чи розрядки акумулятора. Мова про:

набір найбільш "ходових" ключів для ремонту;

декілька викруток;

домкрат;

запасне колесо;

рукавички;

буксирувальний трос;

насос або автомобільний компресор;

ліхтарик на випадок, якщо авто зламається у темний час доби;

дроти "для прикурювання", якщо у вас повністю розрядився акумулятор.

Додамо, що це лише поради правоохоронців для безпечних поїздок, а не список обов’язкових речей для власників транспортних засобів.

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Що обов'язково має бути в автомобілі?

Якщо попередній список мав рекомендаційний характер, то наступний є обов'язковим:

документи (права, техпаспорт, страховка);

автомобільна аптечка;

вогнегасник;

аварійна атрибутика.

Саме ці речі перевірятимуть під час проходження обов'язкового техогляду і їх стан має бути належним та відповідати українському законодавству.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що автомобілістів у 2022 році очікує одразу декілька змін — нові штрафи, збільшення вартості на вживані транспортні засоби, а також обов'язковий технічний огляд.