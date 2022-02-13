Названо 9 речей, які водіям краще завжди мати в машині
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Ці речі значно спрощують життя водіїв у разі потрапляння у неприємні дорожні ситуації.
Технічний стан автомобілів у обов’язковому порядку почнуть перевіряти вже з вересня 2022 року — підготувати автомобіль та його складові до цього радять вже зараз. Однак, є такі речі, які варто мати у машині увесь час, адже вони суттєво полегшують життя автовласникам у різних дорожніх ситуаціях.
Так, патрульні поліцейські опублікували список найнеобхідніших речей для автомобіля.
Що має бути в автомобілі на різні випадки життя?
Як зазначають правоохоронці, наявність цих речей суттєво спрощує розв’язання різних дорожніх негараздів, на кшталт пробитого колеса, чи розрядки акумулятора. Мова про:
- набір найбільш "ходових" ключів для ремонту;
- декілька викруток;
- домкрат;
- запасне колесо;
- рукавички;
- буксирувальний трос;
- насос або автомобільний компресор;
- ліхтарик на випадок, якщо авто зламається у темний час доби;
- дроти "для прикурювання", якщо у вас повністю розрядився акумулятор.
Додамо, що це лише поради правоохоронців для безпечних поїздок, а не список обов’язкових речей для власників транспортних засобів.
Що обов'язково має бути в автомобілі?
Якщо попередній список мав рекомендаційний характер, то наступний є обов'язковим:
- документи (права, техпаспорт, страховка);
- автомобільна аптечка;
- вогнегасник;
- аварійна атрибутика.
Саме ці речі перевірятимуть під час проходження обов'язкового техогляду і їх стан має бути належним та відповідати українському законодавству.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що автомобілістів у 2022 році очікує одразу декілька змін — нові штрафи, збільшення вартості на вживані транспортні засоби, а також обов'язковий технічний огляд.
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