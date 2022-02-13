Названы 9 вещей, которые водителям лучше всегда иметь в машине
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Эти вещи значительно упрощают жизнь водителей при попадании в неприятные дорожные ситуации.
Техническое состояние автомобилей в обязательном порядке начнут проверять уже с сентября 2022 года – подготовить автомобиль и его составляющие к этому советуют уже сейчас. Однако есть такие вещи, которые стоит иметь в машине все время, ведь они существенно облегчают жизнь автовладельцам в разных дорожных ситуациях.
Так, патрульные полицейские опубликовали список самых необходимых вещей для автомобиля.
Что должно быть в автомобиле на разные случаи жизни?
Как отмечают правоохранители, наличие этих вещей существенно упрощает решение различных дорожных проблем, вроде пробитого колеса или разрядки аккумулятора. Речь про:
- набор наиболее "ходовых" ключей для ремонта;
- несколько отверток;
- домкрат;
- запасное колесо;
- перчатки;
- буксировочный трос;
- насос или автомобильный компрессор;
- фонарик на случай, если автомобиль сломается в темное время суток;
- провода "для прикуривания", если у вас полностью разрядился аккумулятор.
Это лишь советы правоохранителей для безопасных поездок, а не список обязательных вещей для владельцев транспортных средств.
Что обязательно должно быть в автомобиле?
Если предыдущий список имел рекомендательный характер, то следующий обязателен:
- документы (права, техпаспорт, страховка);
- автомобильная аптечка;
- огнетушитель;
- аварийная атрибутика
Именно эти вещи будут проверяться при прохождении обязательного техосмотра и их состояние должно быть надлежащим и соответствовать украинскому законодательству.
Ранее "Телеграф" сообщал, что автомобилистов в 2022 году ожидает сразу несколько изменений — новые штрафы, увеличение стоимости подержанных транспортных средств, а также обязательный технический осмотр.
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