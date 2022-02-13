Названы 9 вещей, которые водителям лучше всегда иметь в машине

Эти вещи значительно упрощают жизнь водителей при попадании в неприятные дорожные ситуации.

Техническое состояние автомобилей в обязательном порядке начнут проверять уже с сентября 2022 года – подготовить автомобиль и его составляющие к этому советуют уже сейчас. Однако есть такие вещи, которые стоит иметь в машине все время, ведь они существенно облегчают жизнь автовладельцам в разных дорожных ситуациях.

Так, патрульные полицейские опубликовали список самых необходимых вещей для автомобиля.

Что должно быть в автомобиле на разные случаи жизни?

Как отмечают правоохранители, наличие этих вещей существенно упрощает решение различных дорожных проблем, вроде пробитого колеса или разрядки аккумулятора. Речь про:

набор наиболее "ходовых" ключей для ремонта;

несколько отверток;

домкрат;

запасное колесо;

перчатки;

буксировочный трос;

насос или автомобильный компрессор;

фонарик на случай, если автомобиль сломается в темное время суток;

провода "для прикуривания", если у вас полностью разрядился аккумулятор.

Это лишь советы правоохранителей для безопасных поездок, а не список обязательных вещей для владельцев транспортных средств.

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Что обязательно должно быть в автомобиле?

Если предыдущий список имел рекомендательный характер, то следующий обязателен:

документы (права, техпаспорт, страховка);

автомобильная аптечка;

огнетушитель;

аварийная атрибутика

Именно эти вещи будут проверяться при прохождении обязательного техосмотра и их состояние должно быть надлежащим и соответствовать украинскому законодательству.

Ранее "Телеграф" сообщал, что автомобилистов в 2022 году ожидает сразу несколько изменений — новые штрафы, увеличение стоимости подержанных транспортных средств, а также обязательный технический осмотр.