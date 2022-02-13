Укр

Названы 9 вещей, которые водителям лучше всегда иметь в машине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
76
Аптечка и огнетушитель в авто должны быть обязательно, однако есть вещи, без которых тоже не обойтись Новость обновлена 13 февраля 2022, 12:23
Аптечка и огнетушитель в авто должны быть обязательно, однако есть вещи, без которых тоже не обойтись

Эти вещи значительно упрощают жизнь водителей при попадании в неприятные дорожные ситуации.

Техническое состояние автомобилей в обязательном порядке начнут проверять уже с сентября 2022 года – подготовить автомобиль и его составляющие к этому советуют уже сейчас. Однако есть такие вещи, которые стоит иметь в машине все время, ведь они существенно облегчают жизнь автовладельцам в разных дорожных ситуациях.

Так, патрульные полицейские опубликовали список самых необходимых вещей для автомобиля.

Что должно быть в автомобиле на разные случаи жизни?

Как отмечают правоохранители, наличие этих вещей существенно упрощает решение различных дорожных проблем, вроде пробитого колеса или разрядки аккумулятора. Речь про:

  • набор наиболее "ходовых" ключей для ремонта;
  • несколько отверток;
  • домкрат;
  • запасное колесо;
  • перчатки;
  • буксировочный трос;
  • насос или автомобильный компрессор;
  • фонарик на случай, если автомобиль сломается в темное время суток;
  • провода "для прикуривания", если у вас полностью разрядился аккумулятор.

Это лишь советы правоохранителей для безопасных поездок, а не список обязательных вещей для владельцев транспортных средств.

Что обязательно должно быть в автомобиле?

Если предыдущий список имел рекомендательный характер, то следующий обязателен:

  • документы (права, техпаспорт, страховка);
  • автомобильная аптечка;
  • огнетушитель;
  • аварийная атрибутика

Именно эти вещи будут проверяться при прохождении обязательного техосмотра и их состояние должно быть надлежащим и соответствовать украинскому законодательству.

Ранее "Телеграф" сообщал, что автомобилистов в 2022 году ожидает сразу несколько изменений — новые штрафы, увеличение стоимости подержанных транспортных средств, а также обязательный технический осмотр.

Теги:
#Автомобиль #Советы #ПДД #Патрульная полиция
Разговор президентов США и РФ состоялся 13 февраля
Политика
Байден с Путиным обсудили Украину: три главных вывода
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Разговор президентов США и РФ состоялся 13 февраля
Байден с Путиным обсудили Украину: три главных вывода
Дата публикации
Категория
Авиакомпаниям запрещают залетать в воздушное пространство Украины
Воздушная блокада Украины: авиакомпаниям запрещают лететь в Киев
Дата публикации
Категория
Массовых бомбардировок ждать не стоит
"Завоевать сердца и умы": как может действовать Путин при вторжении в Украину
Дата публикации
Категория
Взрыв прогремел в кафе "Мечта" в Станице Луганской
В кафе в Луганской области прогремел мощный взрыв — 12 человек пострадали: подробности
Дата публикации
Категория
Владислав Гераскевич
В МОК отреагировали на нашумевший плакат украинца на Олимпиаде