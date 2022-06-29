Журналісти зустріли Порошенка з дружиною у Лондоні: розмова закінчилася неприємно (відео)

Колишня перша леді була не в захваті від зйомки

У середу, 29 червня, на 126-й день повномасштабного вторгнення рф журналісти помітили 5-го президента України Петра Порошенка в Лондоні в елітному готелі.

Відповідний сюжет опублікував канал "1+1" на YouTube-каналі ТСН.

У сюжеті йдеться про те, що журналістка ТСН випадково зустріла родину Порошенків (без Олексія, старшого сина 5-го президента) у дорогому готелі за сніданком. Представниця ЗМІ не втрималася і підійшла до них, почавши розмову з лідером "Європейської солідарності". Марина, дружина Петра, була незадоволена, що їх знімають на камеру, а якоїсь миті навіть намагалася вихопити телефон, пошкодивши манікюр журналістці.

На "1+1" зазначили, що Порошенко публікував у себе в соцмережах новини нібито з Берліна, а сам перебував у Англії.

До слова, Порошенко сказав журналістці, що займається у Британії питанням постачання машин для ЗСУ. Пізніше у себе в соцмережах він опублікував пост, де повідомив, що разом з іншими волонтерами зібрав гроші на 12 машин Leyland DAF 45150, які через тиждень будуть на фронті.

Зазначимо, "1+1" давно спеціалізується на гострих сюжетах про Порошенка, а колишній глава держави, у свою чергу, жорстко висловлювався про канал і подавав на нього в суд.

Раніше Порошенко вже потрапляв у скандал через візит до Лондона під час війни. До речі, колишній глава держави лише з третього разу зумів залишити Україну.