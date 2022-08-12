Новофедорівка після "бавовни": що відбувається на пляжах біля підірваного аеродрома

Люди не поспішають повертатись на відпочинок туди, де поруч великий військовий об’єкт

Після масштабної "бавовни" на військовому аеродромі біля кримської Новофедорівки минуло три дні. За цей час ані Україна не взяла на себе відповідальність за операцію, ані росія не наважилась звинуватити ЗСУ. Зате спеціалісти встигли розгледіти на супутникових знімках, якими є справжні наслідки інциденту, та навіть підрахувати кількість знищених літаків російської армії. Тим часом на пляжах курорту ситуація і надалі виглядає досить сумною.

Одразу після вибухів люди, які понаїхали сюди на відпочинок, повтікали від гріха подалі. І, як свідчать дані з камер відеоспостереження у Новофедорівці, все ще не поспішають повертатись на відпочинок.

Зазвичай у серпні, попри ранню годину, біля моря в Криму уже досить багато людей, але зараз більшість відпочивальників у Новофедорівці – це невеличка купка пенсіонерів, ймовірно місцевих. Практично всі шезлонги та пляжні альтанки стоять порожні і в морі можна побачити лише кілька людей.

Погода при цьому у Новофедорівці цілком підходяща для пляжного відпочинку. На 12 серпня синоптики прогнозують 29 градусів тепла і ясне небо. Температура води у морі найоптимальніша для купання – 25 градусів.

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Як повідомляв "Телеграф", після вибухів у Новофедорівці окупаційна влада Сакського району оголосила евакуацію, але тікати почали навіть мешканці Алушти, яка знаходиться на протилежному, східному березі Криму.