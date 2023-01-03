Українці та росіяни воюють по-різному, як і 500 років тому: відомий художник розповів, що не змінилося

Мислення росіян та українців суттєво відрізняється

Фронтмен гурту "Пирятин", художник та письменник Іван Семесюк висловив свою думку щодо різниці між українцями та росіянами. Він вважає, що ми навіть час та простір дійсно сприймаємо по-різному.

В інтерв’ю "Телеграфу" художник зазначив, що як і 500 років тому знову йде війна між нашою шляхтою та московськими бойовими холопами. На його думку, з того часу багато так і не змінилося.

"московити як воювали холопами, озброєними рабами, так і досі ними воюють. А українці завжди воювали шляхтою, лицарством, козацтвом. І це абсолютно принципово різні історичні істоти", — наголосив Семесюк.

Семесюк заявив, що навіть час і простір росіянами та українцями сприймається по-різному. Він вважає, що наші сусіди сприймають його як щось плоске, двовимірне, а українці мислять барочно, об’ємно, його простір має глибину і виразні опуклості.

"Мені іноді навіть здається, що росіяни мислять не поняттями, а тупо словами. У них певною мірою справді погано з абстрактним мисленням. Тому, ймовірно, на них так легко діє пропаганда словом, і вони вірять у все, що їм кажуть. "Тому для нас відтінки, деталі, відчуття, конструкція, синтаксис — це важливо. А російська що? Йому сказали матом "іди та помри", він і пішов", — каже Семесюк.

Нагадаємо, що більше про українську культуру під час війни, виживання вітчизняних художників, дерусифікацію та інше ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Івана Семесюка "Телеграфу".

Раніше ми писали про те, що Олександр Кібовський, відповідальний за культуру Москви, віршами закликав до розправи над українцями.