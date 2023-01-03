Украинцы и россияне воюют по-разному, как и 500 лет назад: известный художник рассказал, что не изменилось

Мышление россиян и украинцев существенно отличается

Фронтмен группы "Пирятин", художник и писатель Иван Семесюк высказал свое мнение по поводу разницы между украинцами и россиянами. Он считает, что мы даже время и пространство действительно воспринимаем по-разному.

В интервью "Телеграфу" художник отметил, что как и 500 лет назад снова идет война между нашей шляхтой и московскими боевыми холопами. По его мнению с тех пор многое так и не изменилось.

"московиты как воевали холопами, вооруженными рабами, так до сих пор ими воюют. А украинцы всегда воевали шляхтой, рыцарством, казачеством. И это совершенно принципиально разные исторические существа", — подчеркнул Семесюк.

Семесюк заявил, что даже даже время и пространство россиянами и украинцами воспринимается по разному. Он считает, что наши соседи воспринимают его, как нечто плоское, двумерное, а украинцы мыслят барочно, объемно, его пространство имеет глубину и выразительные выпуклости.

"Мне иногда даже кажется, что русские мыслят не понятиями, а тупо словами. У них в известной степени действительно плохо с абстрактным мышлением. Поэтому, вероятно, на них так легко действует пропаганда словом, и они верят во все, что им говорят<…>Поэтому для нас оттенки, детали, ощущения, конструкция, синтаксис – это важно. А русский что? Ему сказали матом "иди и умри", он и пошел", — говорит Семесюк.

Напомним, что больше об украинской культуре во время войны, выживании отечественных художников, дерусификации и прочем вы можете прочитать в полной версии интервью Ивана Семесюка "Телеграфу".

Ранее мы писали о том, что александр кибовский, ответственный за культуру Москвы, стихами призвал к расправе над украинцами.