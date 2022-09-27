О Чайковском слышала половина, зато Путин — "символ": россияне выдали очередной "перл" во время опроса

С символами прошлого в российском обществе сложилось еще хуже

Российский президент Владимир Путин, недавно объявивший в стране мобилизацию и вызвавший тем самым волну протестов, все равно остается у россиян "символом современности". По крайней мере, об этом говорят результаты опроса, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Гражданам РФ задали вопрос: "Кого из фигур они считают символами прошлого и настоящего?". Примечательно, что социологи отметили факт, что 25% опрошенных не могли назвать фамилии деятелей прошлого, но еще больше (56%) испытывали сложности с символами настоящего.

Ответы были достаточно неоднозначны. Топ-3 деятеля прошлого глазами россиян выглядят так: Александр Пушкин (21%), Петр I (20%), Иосиф Сталин (17%). Очень малый процент опрошенных называл и фигуры Михаила Ломоносова, Владимира Ленина, Екатерины II и даже Георгия Жукова.

Что касается символов современности, то картина получилась такова: 28% проголосовали за Владимира Путина, еще 7% за Сергея Шойгу (действующего главу российского Минобороны), а еще 5% нашлось для Сергея Лаврова, возглавляющего МИД РФ.

Очень интересным показался факт, что во Всероссийском центре изучении общественного мнения остались недовольны уровнем знаний россиян, особенно, что касается истории.

"О том, что "отцом радио" является российский изобретатель Александр Попов, проинформированы две трети опрошенных (63%). Такой уровень информированности россияне продемонстрировали в вопросе авторства одного из величайших произведений российской классики, романа "Преступление и наказание" – Федора Достоевского четко назвали также 63%. Меньше всего граждане знают композитора, который написал музыку к балету "Щелкунчик", — Петра Ильича Чайковского, выдающуюся фигуру российской музыкальной культуры, назвал каждый второй (52%)", — добавили социологи.

Напомним, что на низкий уровень знаний среди жителей России социологи обращают внимание не в первый раз. Августовский опрос, в ходе которого задавали банальные вопросы по школьной программе, показал, что 32% россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, а еще 29% из опрошенных респондентов уверяют, что люди жили в эпоху динозавров.