Про Чайковського чула половина, зате Путін - "символ": росіяни видали чергові перли під час опитування

З символами минулого у російському суспільстві склалося ще гірше

Російський президент Володимир Путін, який нещодавно оголосив в країні мобілізацію і викликав тим самим хвилю протестів, все одно залишається у росіян "символом сучасності". Принаймні про це говорять результати опитування, яке проводив Всеросійський центр вивчення громадської думки.

Громадянам РФ поставили питання: "Кого з постатей вони вважають символами минулого та сучасності?". Примітно, що соціологи відзначили факт, що 25% опитаних не могли назвати прізвищ діячів минулого, але ще більше (56%) мали складнощі з символами теперішнього.

Відповіді були досить неоднозначні. Топ-3 діяча минулого очима росіян мають такий вигляд: Олександр Пушкін (21%), Петро I (20%), Йосип Сталін (17%). Дуже малий відсоток опитаних називав ще й постаті Михайла Ломоносова, Володимира Леніна, Катерини II та навіть Георгія Жукова.

Щодо символів сучасності, то картина вийшла така: 28% проголосували за Володимира Путіна, ще 7% за Сергія Шойгу (чинний голова російського Міноборони), а ще 5% знайшлося для Сергія Лаврова, який очолює МЗС РФ.

Дуже цікавим видався факт, що у Всеросійському центрі вивченні громадської думки залишилися незадоволеними рівнем знань росіян, особливо, що стосується історії.

"Про те, що "батьком радіо" є російський винахідник Олександр Попов, поінформовано дві третини опитаних (63%). Такий рівень інформованості росіяни продемонстрували у питанні авторства однієї з найбільших творів російської класики, роману "Злочин і покарання" – Федора Достоєвського чітко назвали також 63%. Найменше громадяни знають композитора, який написав музику до балету "Лускунчик", – Петра Ілліча Чайковського, визначну постать російської музичної культури, назвав кожен другий (52%)", — додали соціологи.

Нагадаємо, що на низький рівень знань серед жителів Росії соціологи звертають увагу не вперше. Серпневе опитування, у ході якого ставили банальні питання зі шкільної програми, показало, що 32% росіян переконані, що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки, а ще 29% з опитаних респондентів запевняють, що люди жили в епоху динозаврів.