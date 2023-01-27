Виїзд з України з дітьми: юрист розповіла, що для цього знадобиться у 2023 році

Юрист озвучила, які документи потрібно мати із собою під час виїзду з країни з дитиною

Під час повномасштабної війни з України в інші країни вже виїхало багато жінок і дітей і продовжує виїжджати донині. Однак для перетину кордону з дитиною діють певні правила. "Телеграф" докладніше розповість, що для цього потрібно і які документи підготувати.

Щодо виїзду за кордон для осіб, які не досягли повноліття, є низка правил. Наприклад, з України вони можуть виїхати з 16 років, а в деяких країнах кордон можна перетинати без супроводу батьків лише з 18 років. Юрист БФ "Право на захист" та координатор чат-бота "Юридичний порадник для ВПО" Євгенія Холодна розповіла, що потрібно, щоб виїхати з дитиною з нашої країни, передає РБК-Україна.

"Законодавство більшості європейських країн вимагає, щоб діти до 18 років здійснювали в’їзд у супроводі дорослих. Особливо на початку повномасштабного вторгнення була поширеною ситуація, що Державна прикордонна служба України дозволяла виїзд за межі України 16-річних осіб, а інші країни, зокрема Польща, в’їзд не дозволяли", – пояснила юрист.

За її словами, перед виїздом краще уточнити цю інформацію у співробітників прикордонної служби країни, до якої заплановано поїздку.

"По дітям до 16 років ситуація однозначна — виїзд можливий лише у супроводі дорослих: одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування", – зазначає Холодна.

Які документи необхідні для перетину кордону з дитиною

свідоцтво про народження (до 14 років) чи паспорт громадянина України (після 14 років);

у дорослого, який супроводжує дитину, має бути закордонний паспорт;

закордонний паспорт дитини (вона не потрібна за умови внесення інформації про дитину до закордонного паспорта одного з батьків, інших законних представників).

документи, що підтверджують родинні зв’язки. Наприклад, якщо матері та дитини різні прізвища, може додатково знадобитися свідоцтво про шлюб/рішення суду про розірвання шлюбу тощо.

Наявність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не потрібна, якщо:

дитина виїжджає у супроводі другого з батьків;

у супроводі бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима.

Зазначається, що виїзд неповнолітнього у супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків, може відбуватися на підставі письмової заяви, засвідченої органом опіки та піклування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Іван Сагун пояснив, що українцям знадобиться для виїзду за кордон із дітьми у 2023 році.