Екс-прикордонниця-мажорка "виправдалася" за новий перл про гроші: звела все до війни

Колишня працівниця держустанови дала пораду хейтерам

Експресофіцерка Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка опинилася у центрі скандалу через те, що демонструвала у соцмережах своє лакшері життя під час війни, виправдалася після свого коментаря під постом, в якому висміяла тих, у кого немає грошей.

Так, на своїй сторінці у Facebook Плантовська, яку вже встигли звільнити з військової служби, написала, що коментаторам, які її критикують, не варто розпалювати ворожнечу, адже вона "просто пожартувала".

"З кількох десятків тисяч коментарів в мою адресу з прокльонами мене і моєї сім’ї, погрозами, приниженням, на які я не відповідала — ЗМІ вибрали один мій коментар, який я перевела в жарт, щоб хоча б якось захиститися. Перестаньте розпалювати ворожнечу всередині країни!!!", — написала вона.

У коментарях користувачі відповіли скандальній пресофіцерці, що зараз "не час для лакшері фоток", на що та заявила, що повністю згідна із такою думкою, однак ненависть зараз повинна проявлятися виключно до росіян.

"Згідна, повністю. Але й не час для такої ненависті. Ненависть зараз має бути тільки до рашистів", – написала вона.

Інші користувачі пишуть, що таким, як Плантовська, взагалі не місце на посадах у державних структурах.

Варто додати, що Іванну Плантовську таки звільнили з посади у лавах Державної прикордонної служби України.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що після скандалу через лакшері-фото Плантовської з Парижа, що були опубліковані у її соцмережах, експресофіцерку перевели на іншу посаду. Її діяльність після цього вже не була пов’язана із комунікацією.