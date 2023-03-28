Його два-три тижні затяглися, але...: соціолог вказав на важливий внесок Арестовича у Перемогу

Важко критикувати Арестовича з огляду на його заслуги, вважає Антипович

Хоча на другий рік з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багато хто критикує ексрадника глави Офісу президента Олексія Арестовича, його внесок у Перемогу незаперечний, що дає йому всі шанси пройти у нову владу.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив директор соціологічного агентства "Рейтинг" Олексій Антипович.

Він нагадав, що Арестович на початку вторгнення мав величезний відсоток довіри українців завдяки тому, що ретранслював бажання багатьох, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Його обіцянки, що ситуація стабілізується через 2-3 тижні, були прийомом людської психології, які допомогли втримати в Україні сотні тисяч людей від виїзду за кордон.

"Мені здається, що завдяки Арестовичу з України не поїхало до мільйона людей. Навіть якщо це 200-300 тисяч, то саме він залишив їх в Україні", — наголосив Антипович.

За його словами, згодом українці адаптувалися до повномасштабної війни і зрозуміли, що швидко вона не закінчиться — це призвело до подальшого зниження довіри до Арестовича, проте критикувати його в цій ситуації нема за що.

"Оцінюючи його можливе електоральне майбутнє, про нього також можна сказати, що він докладав зусиль до перемоги, а отже, має всі можливості йти у нову владу", — підсумував соціолог.

Як відомо, у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення Олексій Арестович був "народним заспокійливим" та героєм мемів, щодня виходив в ефір і заспокоював українців у найважчий для них час, коли ніхто ще не знав, що буде далі. Однак, коли ні через "2-3 тижні", ні через 2-3 місяці Перемога не настала, почалася критика, а після розгорілася ще й низка скандалів.

Коментар Арестовича до ракетного удару по Дніпру 14 січня став останньою краплею, після якої він написав заяву про відставку з Офісу президента.

Як повідомляв "Телеграф", зараз він теж не сидить без діла, — наші джерела стверджують, що Олексій Арестович зайнятий розробкою концепції власної політичної партії.