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Дівчата не їдуть за кордон: киянки відкрили книгарню у вільних Броварах

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Наталія Тютюненко Наталія Тютюненко
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Анастасія Білоус та Дар'я Корнійко
Анастасія Білоус та Дар'я Корнійко

Крута ідея для бізнесу в регіонах — книжковий? Про те, який сенс і вартість відкриття книжкового магазину у маленькому місті під час війни, "Бізнес Телеграф" поговорив із власницями нової книгарні у Броварах "Культура читання" Анастасією Білоус та Дар'єю Корнійко

Книжковий бізнес під час війни розквітнув. Ось тільки пара плюсів — книги не псуються, а просто добір тематики та авторів вже дозволяє зробити магазин несхожим на інші. Є ще один плюс — ця ніша зараз не дуже зайнята. І ідея: нам всі потрібно більше читати українською.

Бровари зачепила війна. Який сьогодні настрій — люди повернулись?

Дар'я: — Так. Якщо ввечері подивитись на будинки навколо — практично 100% вікон світяться. Хтось повернувся, хтось переїхав. Місто живе.

Ми бачили, як мами з дітками, молоді дівчата, жінки їхали за кордон, рятуючи своє життя, життя дітей. Це зрозуміло і заслуговує поваги. Але ми бачимо, що є дівчата, які залишились і, мабуть, вірять в ЗСУ настільки, що інвестують в бізнес під Києвом. Там, де "от-от знову буде напад". Як наважились?

Дар'я: — Ми щось подібне разом зробити хотіли вже років чотири, ми давно дружимо. Думали тільки, це буде якесь кафе у туристичному стилі. Але тільки почали шукати приміщення – почався ковід.

Анастасія: — А потім нас надихнуло відкриття книгарні в Ірпені після його звільнення.

Люстра у книгарні
"Культура читання" паперових видань притаманна і "цифровому" поколінню

Запускатись у війну, виходить, краще, ніж у пандемію?

Дар'я: — Можна відкладати нескінченно, і ніколи нічого не зробити. Ми сиділи тут неподалік, пили каву і думали, що треба щось робити. Виїздити за кордон я не хотіла, на початку війни була на п'ятому місяці вагітності. Ми виїжджали в Карпати на два місяці Але хотілось бути біля чоловіка, в Україні, вдома. Яка різниця? Прилетіти може будь-де, можна виїхати в Польщу і розбитись, не дай Боже, в автотрощі.

Чому книжковий і чому не у Києві? Ви ж обидві киянки?

Анастасія: — Ми обидві тепер живемо тут. Чому книжковий? Тому що люди хочуть читати класичні книжки. У мене, наприклад, освіта в IT, але я люблю паперові видання. Це інша культура читання.

Книгарня Культура читання
Столики для читання і робочі місця біля вікон - як мініковоркінг на темні часи

Дар'я: — У Києві більша конкуренція, а тут була лише одна звичайна книгарня.

Анастасія: — У нас більше книгарня-кав'ярня. Можна випити кави, подивитись книги, плануємо проводити різні книжкові клуби.

Дар'я: — Тому й назвали "Культура читання".

Анастасія: — Ми зараз маємо спонукати людей говорити українською мовою. Їм потрібно в цьому допомогти, а коли читаєш українською, перехід проходить легше.

Дівчина з книгами у "Культурі читання"
Переходити на українську легше, багато читаючи українською

Моє покоління виросло на папері. А звідки у вас, цифрового покоління, тяга до споживання інформації з друкованих джерел?

Дар'я: — У мене, наприклад, багато читають батьки — і мама, і тато, у нас завжди вдома було багато книг.

Анастасія: — У мене тато читає більше, ніж мама, і бабуся теж дуже любила книги. До речі, про цифрове покоління. Зараз багато підлітків, які читають, до того ж — таку літературу, яка для мене в їхньому віці була б складною для сприйняття. До нас приходить дівчинка років 14, яка купує Ремарка. Інша читає складну психологічну літературу, прямо наукову. Є й ті, хто купує комікси у цьому ж віці. Просто книга — це можливість взяти видання в руки, щось підкреслити, потім повернутися, перечитати. Це інше.

А хто сьогодні ваша аудиторія? І на кого можуть розраховувати книгарні у невеликих містах?

Дар'я: — Я думала, що це будуть мами з дітками — навколо мешкає багато молодих сімей. Тож ми закупили дитячі книги, шкільну літературу — вважали, що їх швидко розберуть. Але, можете бачити, вони так і стоять.

Анастасія: — У Броварах багато приїжджих — з Донбасу, Харкова, Полтави, Львову… До нас часто приходять творчі люди, вони купують різні видання з дизайну, фотографії, добре купують книги англійською, іспанською, французькою. Зараз досить популярні видання сучасних українських письменників та про історію України, що дуже радує.

Приміщення сьогодні, як говорять інші підприємці, знайти легше, ніж до війни?

Дар'я: — Ми дуже швидко знайшли. Почали шукати в листопаді, обдзвонили купу власників, подивились це приміщення — воно знаходиться у новому житловому комплексі. Поруч із домом. Майже за місяць зробили ремонт із чудовим майстром з Волині.

Скільки сьогодні потрібно вкласти у запуск книгарні?

Дар'я: — Якщо робити книгарню+кав'ярню, то з ремонтом і всіма інвестиціями варто розраховувати на мільйони півтора. Якщо просто книжковий магазин — можна у 800 тисяч вкластись із тим самим ремонтом і усім необхідним.

Анастасія Білоус та Дар'я Корнійко
Залишитись в Україні і відкрити власну книгарню під час війни для когось — фантастика, для когось — реальність

Анастасія: — Впливає площа магазину та дорожнеча ремонту. Дуже багато на початку з'їсть саме він. У нас були голі стіни, але ви можете зайти в приміщення, де вже було щось подібне, тоді інвестицій знадобиться менше.

Дар'я: — Ще вартість залежить від того, як ви організуєте простір. Ми не заставили усю книгарню стелажами — хотіли, щоб у нас було багато повітря.

Я люблю читати, але не уявляю, як би починала закуповувати книги, укладати договори із видавництвами…

Анастасія: — Ми починали так само — не розуміли, як. Просто виходили напряму на видавництва. Заходили на сайт, там є пошта або номер телефону, зв'язувались. Вони співпрацюють взагалі без проблем, але за передоплатою. Зараз, під час війни, під реалізацію товар ніхто не дає. Сьогодні у нас близько 5000 найменувань товарів. Але це з ручками, наліпками — з усім, що є окрім книжок.

Дар'я: — Днями додались намиста в етнічному стилі. Дівчинка зі Львову прийшла до нас із пропозицією співпрацювати. Вона хотіла, щоб її прикраси були не в торговому центрі чи кіоску, а у якомусь більш вишуканому місці — музеї або книгарні — такій, як у нас.

Намисто в етнічному стилі
Серед більш як 5000 товарів можна знайти навіть намиста і картини - як підтримка місцевих майстрів

Анастасія: — Так, ми ще маленькі. Ми працюємо лише три місяці, але до нас вже приходять майстри. Ми взяли під реалізацію декілька картин місцевої художниці. Мама нашого співробітника в'яже іграшки, теж допомагаємо — виставляємо.

Яку першу книгу у вас купили та хто?

Анастасія: — Це були мої батьки. "Фактор Черчилля" Бориса Джонсона і книга Дмитра Кулеби "Війна за реальність".

Коли прораховували закупівлю книг, не було такого, що вони стрибнули в ціні й довелось вкладати більше? І взагалі, що у нас із ціноутворенням? Я нещодавно шукала книгу. На сайті рідного видавництва вона коштувала 290 гривень, а в онлайн-магазинах по 180-190 гривень.

Анастасія: — Після нового року багато видавництв підняли ціну на закупку. У вашому випадку в онлайн-магазинах було старе видання за старою ціною. А на сайті видавництва — за новою. Це і відповідь на питання, наскільки подорожчали книги за час війни.

книги
Тема повітряної тривоги розкрита

Англомовна література у вас зроблена в Україні чи довелось виходити на західних видавців?

Анастасія: — У нас англомовну видає, певно, лише "Фоліо". Більше таких видавництв немає, тому ми робили закупку через українського дистриб'ютора. Вони закуповують книги у Британії, а ми — у них. Знову ж — знайшли їх в інтернеті, написали, співпрацюємо.

Дар'я: — Всі договори ми підписали онлайн. Є прекрасний сайт "Вчасно" для е-документообігу, через який це просто робити.

Зараз ви запустите кав'ярню при книжковому, далі — …?

Дар'я: — Хочемо робити літературний клуб. Читаємо усі одну книгу, приходимо, обговорюємо.

Власниці біля книгарні
Відкриття книгарні

Анастасія: — Це не формат, який помер. Подивіться, скільки є книжкових блогерів, і це в основному дівчатка 15-20 років, які купують книги, читають і пишуть або знімають відео зі своїми враженнями про них. Україномовний YouTube в цій ніші ще вільний. І сучасна українська література дуже популярна.

Ви пробували просувати себе через блогерів? Instagram?

Анастасія: — З блогерами ще не співпрацювали. Instagram у нас маленький. Найчастіше люди йдуть повз нас, бачать щось новеньке, заходять, бо їм цікаво.

Дар'я: — Зараз багато хто закрився, тож люди реагують на нові магазини, кав'ярні більше, ніж до війни. Я думаю, що ми будемо потім, у майбутньому, відкривати ще магазини у маленьких містах.

Чому не Київ?

Дар'я: — У Києві та великих містах багато книжкових мереж. А у маленьких їх не так багато. І там людям теж потрібно щось нове, цікаве.

Наскільки великий потік клієнтів у вас сьогодні?

Анастасія: — День на день не приходиться. Якщо чоловік п'ятдесят за день зайде, а з них хоча б половина щось купить — це хороший день. Ми не очікуємо супершвидкого результату. Термін, за який ми плануємо вийти в нуль зі своїми інвестиціями — три роки.

За цей час ми влаштуємо бібліотеку при кав'ярні. Купили програвач із платівками. Створюємо атмосферу.

Дар‘я: — Хочеться легкості, простоти й такого ретро шарму. Ми, мабуть, цифрового усього наїлись. Крім того, все нове — це добре забуте старе.

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#Книжковий магазин #Культура читання #Книгарня