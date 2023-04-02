Девушки не едут за рубеж: киевлянки открыли книжный в свободных Броварах

Крутая идея для бизнеса в регионах – книжный магазин? О том, есть ли смысл и сколько стоит открыть книжный в небольшом городе во время войны, "Бизнес Телеграф" поговорил с владелицами нового книжного магазина "Культура чтения" в Броварах Анастасией Билоус и Дарьей Корнийко

Книжный бизнес во время войны расцвел. Вот только пара плюсов – книги не портятся, а только подбор тем и авторов уже позволяет сделать магазин непохожим на другие. Еще один плюс – эта ниша сейчас не очень занята. И идея: нам всем нужно больше читать на украинском.

— Бровары задела война. Какое сегодня настроение, люди вернулись?

Дарья: – Да. Если вечером посмотреть на дома вокруг – почти 100% окон светятся. Кто-то вернулся, кто-то переехал. Город живет.

— Мы видели, как мамы с детьми, молодые девушки, женщины ехали за границу, спасая свою жизнь, жизнь детей. Это понятно и заслуживает уважения. Но мы видим, что есть и девушки, которые остались, и, видимо, верят ВСУ настолько, что инвестируют в бизнес под Киевом. Там, где "вот-вот снова будет нападение". Как решились?

Дарья: — Мы что-то подобное вместе сделать хотели уже лет четыре, мы давно дружим. Думали только, что это будет какое-нибудь кафе в туристическом стиле. Но только начали искать помещение – начался ковид.

Анастасия: — А потом нас вдохновило открытие книжного магазина в Ирпене после его освобождения.

"Культура чтения" бумажных изданий присуща и "цифровому" поколению

— Запускаться в войну, значит, лучше, чем в пандемию?

Дарья: — Можно откладывать до бесконечности, и никогда ничего не сделать. Мы сидели здесь неподалеку, пили кофе и думали, что нужно что-то делать. Выезжать за границу я не хотела, в начале войны была на пятом месяце беременности. Мы уезжали в Карпаты на два месяца. Но хотелось быть рядом с мужем, в Украине, дома. Какая разница? Прилететь может где угодно, можно выехать в Польшу и разбиться, не дай Бог, в аварии.

— Почему книжный и почему не в Киеве? Вы ведь обе киевлянки?

Анастасия: — Мы обе теперь живем в Броварах. Почему книжный? Потому что люди хотят читать классические книги. У меня, например, образование в IT, но я люблю бумажные издания. Это другая культура чтения.

Столики для чтения и рабочие места у окон – как мини-коворкинг на случай темных времен

Дарья: — В Киеве большая конкуренция, а здесь был только один обычный книжный магазин.

Анастасия: — У нас больше книжный магазин-кафе. Можно выпить кофе, посмотреть книги, планируем проводить книжные клубы.

Дарья: — Потому и назвали "Культура чтения". В нашем лого есть колосок, потому что книга – это хлеб для ума и души.

Анастасия: — Мы сейчас должны побуждать людей говорить по-украински. Им нужно в этом помочь, а когда читаешь на украинском, переходить легче.

Переходить на украинский легче читая

— Мое поколение выросло на бумаге. А откуда у вас, цифрового поколения, тяга к употреблению информации из печатных источников?

Дарья: — У меня, например, много читают родители — и мама, и папа, у нас всегда дома было много книг.

Анастасия: — У меня папа читает больше, чем мама, и бабушка тоже очень любила книги. Кстати, о цифровом поколении. Сейчас многие подростки читают, к тому же — такую литературу, которая для меня в их возрасте была бы сложной для восприятия. К нам приходит девочка лет 14, покупающая Ремарка. Другая читает сложную психологическую литературу, прямо научную. Есть и те, кто покупает комиксы в том же возрасте. Просто книга – это возможность взять издание в руки, что-то подчеркнуть, затем вернуться, перечитать. Это другое.

— А кто сегодня ваша аудитория? И на кого могут рассчитывать книжные магазины в небольших городах?

Дарья: — Я думала, что это будут мамы с детьми — вокруг живет много молодых семей. Мы закупили детские книги, школьную литературу — считали, что их быстро разберут. Но можете видеть, они так и стоят.

Анастасия: — В Броварах много приезжих — из Донбасса, Харькова, Полтавы, Львова… К нам часто приходят творческие люди, они покупают разные издания по дизайну, фотографии, хорошо покупают книги на английском, испанском, французском. Сейчас довольно популярны издания современных украинских писателей и истории Украины, что очень радует.

— Помещение сегодня, как говорят другие предприниматели, найти легче, чем до войны?

Дарья: — Мы очень быстро нашли. Начали в ноябре, обзвонили кучу владельцев, посмотрели это помещение – оно находится в новом жилом комплексе. Рядом с домом. Почти через месяц сделали ремонт с отличным мастером из Волыни.

— Сколько сегодня нужно вложить в запуск магазина?

Дарья: — Если делать книжный магазин+кафе, то с ремонтом и всеми инвестициями стоит рассчитывать на полтора миллиона гривен. Если просто книжный магазин — можно в 800 тысяч уложиться с тем же ремонтом и всем необходимым.

Остаться в Украине и открыть собственный книжный магазин во время войны для кого-то — фантастика, для кого-то — реальность

Анастасия: — Влияет площадь магазина и дороговизна ремонта. Очень многое в начале съест именно он. У нас были голые стены, но вы можете зайти в помещение, где уже было что-то подобное, тогда инвестиций понадобится меньше.

Дарья: — Еще стоимость зависит от того, как вы организуете пространство. Мы не заставили весь книжный магазин стеллажами — хотели, чтобы у нас было много воздуха.

— Я люблю читать, но не представляю, как бы начинала закупать книги, заключать договоры с издательствами…

Анастасия: — Мы начинали так же — не понимали, как. Просто выходили прямо на издательства. Заходили на сайт, там есть почта или телефонный номер, связывались. Они сотрудничают вообще без проблем, но по предоплате. Сейчас, во время войны, под реализацию товар никто не дает. Сегодня у нас около 5000 наименований товаров. Но это с ручками, наклейками — со всем, что есть еще кроме книг.

Дарья: — На днях добавились украшения в этническом стиле. Девочка из Львова пришла к нам с предложением сотрудничать. Она хотела, чтобы ее украшения были представлены не в торговом центре или киоске, а в каком-то более изысканном месте — музее или книжном магазине — таком, как у нас.

Среди более 5000 товаров можно найти даже украшения и картины – как поддержка местных мастеров

Анастасия: — Да, мы еще маленькие. Мы работаем всего три месяца, но к нам уже приходят мастера. Мы взяли под реализацию несколько картин местной художницы. Мама нашего сотрудника вяжет игрушки, тоже помогаем – выставляем.

— Какую первую книгу у вас купили и кто?

Анастасия: — Это были мои родители. "Фактор Черчилля" Бориса Джонсона и книга Дмитрия Кулебы "Война за реальность".

— Когда просчитывали закупку книг, не было такого, что они прыгнули в цене и пришлось больше вкладывать? И вообще, что у нас с ценообразованием? Я недавно искала книгу. На сайте родного издательства она обошлась бы в 290 гривен, а в онлайн-магазинах стоила по 180-190 гривен.

Анастасия: — После нового года многие издательства подняли цену на закупку. В вашем случае в онлайн-магазинах было старое издание по старой цене. А на сайте издательства – по новой. Это и есть ответ на вопрос, насколько подорожали книги за время войны.

Тема воздушной тревоги раскрыта

— Англоязычная литература у вас сделана в Украине, пришлось ли выходить на западных издателей?

Анастасия: — У нас англоязычную издает, наверное, только "Фолио". Больше таких издательств нет, поэтому мы производили закупку через украинского дистрибьютора. Они закупают книги в Британии, а мы — у них. Опять же, нашли их в интернете, написали, сотрудничаем.

Дарья: — Все договоры мы подписали онлайн. Есть прекрасный сайт "Вчасно" для электронного документооборота, через который это просто делать.

— Сейчас вы запустите кофейню при книжном, дальше…?

Дарья: — Хотим делать литературный клуб. Читаем все одну книгу, приходим, обсуждаем.

Открытие магазина

Анастасия: — Это не умерший формат. Посмотрите, сколько есть книжных блогеров, и это в основном девочки 15-20 лет, покупающие книги, читающие и пишущие или снимающие видео со своими впечатлениями о них. Украиноязычный YouTube в этой нише еще свободен. И современная украинская литература очень популярна.

– Вы пробовали продвигать себя через блогеров? Instagram?

Анастасия: — С блогерами еще не сотрудничали. Instagram у нас маленький. Чаще люди идут мимо нас, видят что-то новенькое, заходят, потому что им интересно.

Дарья: — Сейчас многие закрылись, поэтому люди реагируют на новые магазины, кофейни больше, чем до войны. Я думаю, что мы будем потом открывать еще магазины в маленьких городах.

— Почему не Киев?

Дарья: — В Киеве и в больших городах много книжных сетей. А в маленьких их не так много. И там людям тоже нужно что-то новое, интересное.

— Насколько велик поток клиентов у вас сегодня?

Анастасия: День на день не приходится. Если человек пятьдесят за день зайдет, а из них хотя бы половина что-нибудь купит — это хороший день. Мы не ожидаем супербыстрого результата. Срок, за который мы планируем выйти в ноль со своими инвестициями — три года.

За это время мы обустроим библиотеку при кафе. Уже купили проигрыватель с пластинками. Создаем атмосферу.

Дарья: — Хочется воздушности, простоты и такого ретро-шарма. Мы, наверное, всего цифрового наелись. Кроме того, все новое – это хорошо забытое старое.