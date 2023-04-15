Соцвиплати у спадок: чи можуть українці отримати гроші, які належали померлому родичу

У ПФУ дали чітке пояснення

Війна в Україні та складна економічна ситуація не вплинули на бажання та спроможність держави допомагати тим, хто найбільше цього потребує, то ж і надалі виплачує жителям різноманітні види соціальної допомоги. "Телеграф" вирішив розібратися, що відбувається з грошовою допомогою людини, яка раптово померла.

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), в рамках чинного цивільного законодавства, спадкування – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від людини, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини можуть входити як права, так і обов’язки людини, що померла. Тобто смерть не є причиною для їх припинення.

З огляду на це, спадкоємці померлої особи мають право отримати страхові виплати, які їй належали. Однак не всі.

"Так, спадкоємці померлої людини можуть отримати лише ті страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, які належали застрахованій особі, та не були одержані нею за життя. Саме такі виплати передаються членам сім’ї постраждалого, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини", – пояснили у відомстві.

При цьому до складу спадщини можуть включатися і суми страхових виплат, що не були своєчасно виплачені постраждалій людині, з вини уповноваженого органу управління або його територіальних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина українців можуть отримати 6600 гривень допомоги від французької гуманітарної організації ACTED.