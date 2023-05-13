З воїнами ЗСУ живе по сусідству борсук, який приходить до них у гості (відео)

Кажуть, що це доволі небезпечна тварина, але мила

Українські військові продовжують заводити дружбу навіть із дикими тваринами та допомагати їм. До прикладу, воїни ЗСУ врятували життя дикому поросяті, яке лишилося без сім’ї внаслідок обстрілу.

А ось в іншій точці фронту біля військових окопів оселилося сімейство борсуків. Їхня нора знаходиться зовсім поруч із позиціями, тож один зі звірів вирішив їх оглянути, йдеться у TikTok-каналі волонтерки Марії Волянської.

На відео борсук спершу заліз в окоп, де оглянув, що є в середині. Потім боєць сказав йому вилазити, той слухняно покинув яму та пішов до лісу у своїх справах. На наступному відео борсук підійшов до ноги військового, обнюхав і погриз його за ногу.

У ще одному ролику військові показали, де живуть тварини. Вони облаштували собі нору під гіллям, видно, що їх там кілька. Один із борсуків виліз назовні, бо бійці лишили йому там сухарі.

Нагадаємо, що український військовий медик на одній зі своїх позицій намагався приручити дику нутрію. Тварина майже їла з його рук і все ж таки була обережною.

Іншому куточку лінії фронту бобер був набагато нахабнішим і вперто ліз в окоп до воїнів. Тварину намагалися звідти витягнути, але звір вирвався й таки заліз оглянути яму.