Кіт Толян дивує і тішить воїнів ЗСУ, які врятували його з-під обстрілів: їсть усе, навіть горіхи (відео)

Разом із Толяном у воїнів живе ще пес Малиш і ще одна киця

Українські військові на передовій регулярно знайомляться з тваринами, намагаються завести з ними дружбу та допомогти. До прикладу, врятували життя дикому поросяті, яке лишилося без сім’ї після артобстрілу.

А в іншому куточку фронту група військових прихистила кількох пухнастиків, серед яких виділяється кіт, на ім'я Толян. Про свої будні з тваринами розповідає воїн ЗСУ під псевдонімом "Panda" у своєму TikTok. Котика покинули його господарі, коли евакуювалися з місцевого населеного пункту, розповідають військові.

Тож його прихистили військові й назвали Толяном. Особливістю смугастого є те, що їсть він майже усе. Кіт перебирає м’ясними виробами та сиром, однак з задоволенням поглинає солоні огірки, чіпси, мигдаль, "мівіну" та навіть сиру картоплю. Люди порівнюють Толяна із казковим котом паном Коцьким, який мав шалений апетит.

Автор переконує, що за котом ретельно стежать і піклуються. Окрім нього солдати ще підібрали породистого пса Малиша та кицю, яку не представили на відео.

Цікаво, що нині "Panda" перебуває на лікуванні, тож з того часу, як знімалося відео Толян з кицею вже встигли привести на цей світ кошенят. Нині воїни опікуються тваринами, доглядають, захищають їх від обстрілів. І паралельно шукатимуть їм новий дім, аби ті покинули зону бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно українські військові показали сімейство борсуків, які оселилися біля їхніх окопів. Воїни їх підгодовують, а звірята натомість не бояться до них підходити.

Тим часом військовий медик Андрій намагався приручити дику нутрію. Тварина потроху почала йому довіряти і той назвав її Машуня Андріївна.