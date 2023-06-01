Україні не варто чекати на приватні гроші на реконструкцію — економіст

Відновлення України після війни питання маловивчене та погано скоординоване

Відомий спеціаліст зі Східної Європи та економіст Тімоті Гартон-Еш написав докладний блог на тему реконструкції України після війни. За його словами, на сьогоднішній день дуже багато уявних "експертів" і мало координації у цьому питанні, тому на перший погляд добра справа може виявитися проблематичним процесом.

Коротким сенсом з його блогу поділився український бізнесмен і колишній директор компанії "Київстар" Петро Чернишов. Блог Тімоті Гартон-Еша приурочений до конференції на тему реконструкції України, яка запланована на червень у Лондоні.

По-перше, Тімоті вражений тим, наскільки швидко утворилася індустрія конференцій та семінарів з теми реконструкції України. На сьогоднішній день є багато консультантів, які намагаються видати себе за експертів із реконструкції України. Але він порівнює це з дуже відомою європейською програмою допомоги країнам Східної Європи після розпаду СРСР на початку 90-х — вона мала назву TACIS. Консультанти тоді отримали велику частину грошей, яка мала йти бідним новим країнам. Закордонний аналітик переживає, що ситуація з Україною може закінчитися так само.

Другий пункт – це процес "Рамштайн", який організовано надає допомогу Україні. З програмами реконструкції немає таких зручних програм. За словами Тімоті Гартон-Еша, незрозуміла ситуація з реконструкцією триватиме доти, доки не створять спеціальну агенцію, бажано в рамках структур Євросоюзу. Очолити агентство чи комісію має відомий бізнес чи політик, але не Борис Джонсон.

Також важливе питання – це фінансування. Суми на реконструкцію України потрібні величезні, а платники податків західних країн не згодні це фінансувати. Можна було б використати заморожені гроші росії, але поки що немає механізму, за яким їх можна вилучити. Тому, за словами Тімоті, фінансуватиме реконструкцію України приватний сектор, але через ризики, пов’язані з безпекою, високою корупцією, відсутність влади закону та труднощі для України вийти на ринки запозичень, цього не станеться на практиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які є погрози та перешкоди у повоєнному відновленні України.