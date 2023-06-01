Украине не стоит ожидать частных денег на реконструкцию - экономист

Восстановление Украины после войны вопрос малоизученный и плохо скоординированный

Известный специалист по Восточной Европе и экономист Тимоти Гартон-Эш написал подробный блог на тему реконструкции Украины после войны. По его словам, на сегодняшний день очень много мнимых "экспертов" и мало координации в этом вопросе, поэтому на первый взгляд благое дело может оказаться проблематичным процессом.

Краткой выжимкой из его блога поделился украинский бизнесмен и бывший директор компании "Киевстар" Петр Чернышев. Блог Тимоти Гартон-Эша приурочен конференции на тему реконструкции Украины, которая запланирована на июнь в Лондоне.

Во-первых, Тимоти потрясен тем, насколько быстро создалась индустрия конференций и семинаров по теме реконструкции Украины. На сегодняшний день есть много консультантов, которые пытаются выдать себя за экспертов по реконструкции Украины. Но он сравнивает это с очень известной европейской программой помощи странам Восточной Европы после распада СССР в начале 90-х — она называлась TACIS. Консультанты тогда получили большую часть денег, которая должна была идти бедным новым странам. Зарубежный аналитик переживает, что ситуация с Украиной может закончиться точно также.

Второй пункт — это процесс "Рамштайн", который организованно оказывает помощь Украины. С программами реконструкции нет таких удобных программ. По словам Тимоти Гартон-Эша, непонятная ситуация с реконструкцией будет длиться до тех пор, пока не создадут специальное агентство, желательно в рамках структур Евросоюза. Возглавить агентство или комиссию должен известный бизнес или политик, но не Борис Джонсон.

Также важный вопрос — это финансирование. Суммы на реконструкцию Украины нужно огромные, а налогоплательщики западных стран не согласны это финансировать. Можно было бы использовать замороженные деньги россии, но пока нет механизма, по которому их можно изъять. Поэтому, по словам Тимоти, финансировать реконструкцию Украины будет частный сектор, но из-за рисков, связанных с безопасностью, высокой коррупцией, отсутствии власти закона и трудностью для Украины выйти на рынки заимствований, этого не произойдет на практике.

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