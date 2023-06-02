Повісток стане менше? З червня змінилися правила бронювання військовозобов’язаних

Розширено критерії щодо площі угідь підприємств, працівників яких можна забронювати, і не лише

Триває повномасштабна війна з російськими окупантами, і українські чоловіки, які не мають відстрочки від служби в армії, можуть бути мобілізовані. При цьому деякі підприємства можуть забронювати своїх співробітників, а з 1 червня розширено критерії визначення важливих для економіки підприємств, працівників яких можна забронювати.

Це визначено Постановою КМУ № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Таким чином, з 1 червня більше військовозобов’язаних можуть отримати відстрочку: йдеться про працівників сільського господарства. Тепер бронювати співробітників можуть також селекційні компанії та постачальники культур/насіння.

Крім того, розширено критерії щодо площі оброблюваних угідь підприємств, працівників яких можна забронювати, змінилися критерії розміру господарств за чисельністю застрахованих працівників.

Крім того, було встановлено чіткі терміни бронювання військовозобов’язаних. Наразі забронювати військовозобов’язаного працівника можна за 25 днів.

Зокрема:

органи державної влади мають за 5 днів подати списки на затвердження;

структури, які отримали списки, повинні протягом 10 днів їх перевірити та погодити, відправивши до Міністерства економіки;

Мінекономіки має 5 днів на ухвалення рішення;

ще 5 днів центрам комплектування та соціальної підтримки дається на те, щоб взяти заброньованих осіб на спеціальний воєнний облік.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їх функціонування;

на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для їх виконання;

на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може отримати повістку у червні: в умовах повномасштабної війни, мобілізувати можуть, у тому числі й чоловіків без бойового досвіду.