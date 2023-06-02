Повесток станет меньше? С июня изменились правила бронирования военнообязанных

Расширены критерии относительно площади обрабатываемых угодий, работников предприятий которых можно забронировать, и не только

Продолжается полномасштабная война с российскими оккупантами и украинские мужчины, не имеющие отсрочки от службы в армии, могут быть мобилизованы. При этом некоторые предприятия могут забронировать своих сотрудников, а с 1 июня расширены критерии определения важных для экономики предприятий, работников которых можно забронировать.

Это определено Постановлением КМУ № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Таким образом, с 1 июня больше военнообязанных могут получить отсрочку: речь идет о работниках сельского хозяйства. Теперь бронировать сотрудников могут также селекционные компании и поставщики культур/семян.

Кроме того, расширены критерии относительно площади обрабатываемых угодий предприятий, работников которых можно забронировать, изменились критерии размера хозяйств по численности застрахованных работников.

Кроме того, были установлены четкие сроки бронирования военнообязанных. Теперь забронировать военнообязанного работника можно за 25 дней.

В частности:

органы государственной власти должны за 5 дней подать списки на утверждение;

структуры, получившие списки, должны в течение 10 дней их проверить и согласовать, отправив в Министерство экономики;

Минэкономики имеет 5 дней на принятие решения;

еще 5 дней центрам комплектования и социальной поддержки дается на то, чтобы взять забронированных лиц на специальный военный учет.

Бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

в органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для их выполнения;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может получить повестку в июне: в условиях полномасштабной войны, мобилизовать могут, в том числе и мужчин без боевого опыта.