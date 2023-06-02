Скільки можна ножів у спину? кремль напружився через заяву Вірменії щодо України

Дедалі більше країн відкрито висловлюються проти війни росії в Україні та не хочуть підтримувати путіни у вбивствах

У Вірменії заявили, що не є союзником росії у війні проти України. У кремлі вже відреагували на цю заяву та прокоментували її.

Про позицію Вірменії у війні, яку розв’язав путін проти України, розповів прем’єр-міністр Нікол Пашинян в інтерв’ю телеканалу CNN Prima News. Він зазначив, що країна ніколи не заявляла відкрито про свою позицію, але думав, що це було і так зрозуміло.

"Ви сказали, що ми з росією союзники. Про це ніколи не говорилося вголос, але я думаю, що це видно: у війні з Україною ми – не союзники росії. І наше почуття від цієї війни, від цього конфлікту – неспокій, бо це безпосередньо впливає на всі наші відносини", – сказав Нікол Пашинян.

Прем’єр-міністр Вірменії додав, що на Заході висловлюють думку про те, що Єреван підтримує Москву у війні проти України. У той же час у росії не поділяють цієї думки і не можуть заявити з упевненістю, що Вірменія є їх союзником. Пашинян наголосив, що його країна нікому не є союзником, через що країна перебуває у хиткому становищі.

"Правда в тому, що чим складнішою стає ситуація, тим більше звужується можливість лавірування. Ми лавіруємо не тому, що у нас немає думки про ситуацію, а тому, що у нас, на жаль, занадто багато турбот, що не дозволяє нам бути більше залученими до вирішення інших питань", — додав прем’єр Вірменії.

У кремлі відреагували на цю заяву. Прес-секретар володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія взяла до уваги позицію Вірменії і висловив сподівання на продовження співпраці двох країн.

"Ми приймаємо її до уваги, це важлива заява. Ми знаємо, що є певні нюанси у підходах Вірменії до конфлікту навколо України, ми їх враховуємо, ми їх знаємо. Безумовно, ми продовжуємо розвиток наших концептуально-союзницьких відносин з Вірменією", — цитують його слова росЗМІ.

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