Сколько можно ножей в спину? кремль напрягся из-за заявления Армении по Украине

Все больше стран открыто высказываются против войны россии в Украине и не хотят поддерживать путина в убийствах

В Армении заявили, что не являются союзником россии в войне против Украины. В кремле уже отреагировали на это заявление и прокомментировали его.

О позиции Армении в войне, которую развязал путин против Украины, рассказал премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу CNN Prima News. Он отметил, что страна никогда не заявляла открыто о своей позиции, но думал, что это и так было понятно.

"Вы сказали, что мы с россией союзники. Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно: в войне с Украиной мы – не союзники россии. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что это напрямую влияет на все наши отношения", – сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении добавил, что на Западе высказывают мнение о том, что Ереван поддерживает Москву в войне против Украины. В то же время в россии не разделяют этого мнения и не могут заявить с полной уверенностью, что Армения является их союзником. Пашинян подчеркнул, что его страна никому не является союзником, из-за чего страна находится в шатком положении.

"Правда в том, что чем сложнее становится ситуация, тем больше сужается возможность лавирования. Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много забот, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других вопросов", — добавил премьер Армении.

В кремле отреагировали на это заявление. Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил, что россия приняла во внимание позицию Армении и выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран.

"Мы принимаем его к сведению, это важное заявление. Мы знаем, что есть определённые нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем. Безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией", — цитируют его слова росСМИ.

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