"COVID стане сезонним, як грип, але можливий сплеск": Ігор Кузін про кінець пандемії, ядерну загрозу та ситуацію на півдні

Україна ще не оговталась від теракту на Каховській ГЕС, а нам загрожує нова біда — існує загроза підриву окупантами ЗАЕС. Все це — на фоні COVID, який нікуди не дівся

Де отримати таблетки йодиду калію, як повінь може в майбутньому стати причиною бронхітів та що робити, якщо таблетки для очищення води не дають або намагаються продати?

Про це Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України розповів у невеликому інтерв'ю "Телеграфу".

— Ми забули про COVID-19, і от з 1 липня скасовано карантин. Але що з ковідом наразі? Які штами сьогодні ходять Україною і чи буде нова хвиля восени?

— Пандемію скасували, карантин в Україні з 1 липня скасовано, але COVID-19 нікуди не зникав. Його й далі реєструють на території України та у світі.

У травні ВООЗ ухвалила рішення про припинення надзвичайної ситуації. Воно означає, що COVID-19 як інфекційна хвороба перейшла з категорії надзвичайної ситуації в розділ постійної проблеми охорони здоров’я.

Тобто, COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, як грип. Наприклад, кожного епідемічного сезону ми оновлюємо вакцину проти грипу, враховуючи штами, які циркулюють. Схожа ситуація відбуватиметься довкола SARS-CoV-2.

Ми розуміємо, що хвороба має певну сезонність, яка нагадує гострі респіраторні вірусні інфекції та звичайний грип. Тобто очікувано, що восени кількість підтверджених випадків почне зростати. І щоб не допустити сезонних сплесків, треба вакцинуватися. На сьогодні на рівні країни є більш як 7 млн доз вакцини, в тому числі й дитячої.

За минулий тиждень у нас майже тисяча нових підтверджених випадків (996) серед яких — 16 летальних випадків, тижнем раніше — 1 308 хворих, 20 — летальних. Здебільшого це люди віком 60+ років, часто не вакциновані. Це найскладніша група, яку забиратимуть із собою чергові хвилі через відсутність вакцинації та важкий перебіг. Тому для них вакцинація це важливий компонент захисту.

Якщо казати про штами: усі мутації зараз навколо "Омікрону", його різні підвиди, як "Кракен". Загальна тенденція мутації саме SARS-CoV-2 — вірус дедалі більше віддаляється від імунної відповіді, але протікає в легшій формі.

У підсумку, говорячи простими словами — COVID-19 буде частиною тих випадків грипу та ГРВІ, які реєструють щороку в осінньо-зимовий період. Буде спрощено вимоги до його реєстрації, звітування, а реагування на нього буде відбуватись так само як і при інших ГРВІ. На рівні кожної області встановлюватимуть т.зв. "епідемічні пороги" (максимально допустимі рівні захворюваності) після досягнення яких на рівні областей, міст або громад мають бути запроваджені відповідні протиепідемічні заходи (точкове закриття шкіл, впровадження маскового режиму тощо).

— Ядерна загроза — про це говорять всі. Я знаю, що не тільки на півдні, а й в Сумській області народ стривожений і "тероризує" сімейних лікарів з приводу калію йодиду. Чи потрібен він в аптечці — слід купувати чи його можуть роздавати?

— Важливо розуміти, що без інформування про таку необхідність вживати калій йодиду чи інші препарати для "йодної профілактики" — не можна. Тільки якщо буде така рекомендація — офіційне оповіщення від органів влади, зокрема, через засоби масової інформації.

Наразі, попередньо моделюючи ризики за одним із сценаріїв загрози, калію йодид може видаватись населенню, але всі остаточні рекомендації будуть лише при аналізі конкретної ситуації та загрозі.

Щодо інших рекомендацій варто подбати про запас герметично запакованої їжі, води; перебувати в укритті.

— Як діяти людям і як працюватиме медична система у зоні ймовірного ураження та на решті територій?

— Щодо роботи всієї медичної системи. 29 червня пройшли масштабні тренувальні навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС. Ми в режимі реального часу перевірили системне реагування та взаємодії екстрених служб.

Під час навчань екстрені служби — медики, енергетики, працівники МВС, рятувальники та комунальні служби — відпрацьовували протоколи спільних дій в режимі "реальної загрози, що змінюється". Сценарії можливого розвитку подій були попередньо змодельовані на засіданні міжвідомчого кризового штабу.

Фото з тренувальних навчань екстрених служб. Моторошно, але це лише тренування

На навчаннях відпрацьовували алгоритм дії та роботи різних зон: пунктів евакуації у 50-кілометровій зоні забруднення, проміжних і приймальних пунктів евакуації.

В рамках одного зі сценаріїв моделювання загрози у 20 населених пунктах Запорізької області протестували алгоритм видачі калію йодиду. У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях до навчань було залучено 404 бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та окремо 18 бригад — до ліквідації наслідків змодельованої надзвичайної ситуації. Тож система відпрацьована, але це були саме тренувальні навчання, тож зберігаємо спокій.

— Ми продовжуємо стежити за ситуацією на півдні країни. Де на даний час найгірші показники води?

— За результатами щоденного моніторингу води, фахівці ЦКПХ фіксують значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та річища Дніпра. Найзначніші відхилення від показників безпеки, згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями, зафіксовано в Одеській області. Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання. Наразі ці заборони посилені та діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині.

— Ми розуміємо, що є ще віддалені наслідки затоплення. Ми багато писали про холеру. Які захворювання можуть ще проявитись з часом?

— Зараз ми говоримо про ризики, пов'язані з ймовірним спалахом гострих інфекційних хвороб, тому посилили контроль за діагностикою холери. Але у довготривалій перспективі основна загроза – це підвищення загального рівня захворюваності на підтоплених територіях. Це можуть бути захворювання, пов’язані із забруднення ґрунтів в зоні підтоплень, загорянням сухої трави, гноїнням біологічної маси мулу. Багато мулу винесло з паводкової води, він починає висихати і цей пил у повітрі може провокувати бронхіти, бронхіальну астму та інші захворювання.

— Таблетки для знезараження води — скільки вже роздали? І, якщо їх будуть не роздавати, а продавати чи не давати — куди можна звернутись?

— Почну з останнього запитання. Теракт на Каховській ГЕС — це масштабна катастрофа, екоцид. І кожен, хто зараз працює із постраждалими територіальними громадами, розуміє масштаби лиха. Випадків продажу засобів для знезараження питної води ми не фіксували і сподіваюсь їх не буде. В разі нестачі таких засобів чи не розподілу — варто повідомляти на "гарячу лінію" штабу з ліквідації наслідків та до місцевих ЦКПХ і МОЗ.

Щодо кількості. Жителі, будинки та криниці яких зазнали підтоплення, отримали вже майже 100 тисяч таблеток для знезараження питної води. Частина засобів розподілена до підприємств, які забезпечують населення питною водою та до об’єктів критичної інфраструктури постраждалих областей.

На рівні інших областей сформовано додаткові резерви бактерицидних таблеток і знезаражувальних засобів для питної води. Тобто, за потреби ці засоби буде перерозподілено до центрів контролю та профілактики хвороб для забезпечення населення на постраждалих територіях.