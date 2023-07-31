"Українці заслужили цю війну": у мережі розгорілася суперечка про причини російського вторгнення

Одні стверджують, що війна — це наслідок бездіяльності українців, інші ж наполягають на тому, що агресії ніхто не заслужив

Українці заслужили на цю війну з росією і вона є наслідком попередніх 30 років незалежності, це період безгосподарності, егоїзму, крадіжки та розгильдяйства. Таку думку висловив український правознавець та громадський діяч Олексій Толкачов.

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Facebook. На його думку, українці та влада "втратили" країну і не цінували її гідним чином усі ці роки.

Толкачов заявив, що моральним кредо українців стали егоїзм, хитромудрість та бажання "урвати собі" та "наплювати на всіх". Він наголосив, що проблема полягає навіть не у владі, а в людях, які живуть в Україні, в їх головах панує "розруха".

"Десять років тому я займався багатоповерховим будівництвом. Я вигнав усі українські бригади — ліниві, злодійкуваті, не відповідають за слова. Я найняв турків. Вони працювали втричі ефективніше за українців. Але українець водій, який віз арматуру з металобази, по дорозі крав 20 % об’єму. Я займався Шаровським палацом. Більше де**ма я наївся від людей. Обгадити ближнього, захейтувати, вставити свою корупційну схему – виявилось природою наших людей", — написав Олексій Толкачов.

За його словами, в Україні відсутня культура співробітництва та подяки, а культ хейту лише процвітає, оскільки "кожна нікчема" хоче самоствердитися за рахунок інших. В Україні "токсичне соціальне середовище", оскільки будь-яку ідею близько 80% громадян розкритикують та заявлять, що знають, як буде краще. Водночас у США, за словами громадського діяча, ті ж 80% населення радо підтримають ідею.

"Війна стала результатом нашої колективної моральної деградації. Кінцевою точкою нашої гнили. Ми — чи не єдиний народ у світі, який сам собі вільно обирає владу, але наступного ж дня починає її хейтити, поливати брудом і знищувати… Ось ми й отримали…Нам потрібен був потужний копняк під зад і обухом по голові, щоб ми задумалися — як же ми живемо", — зазначив Олексій Толкачов, згадавши народну мудрість про те, що людський дух змінюється лише потрясіннями та катастрофами.

Він додав, що зараз лише невелика частина суспільства демонструє ознаки зміни, через що, на його думку, війна триватиме довго. Але має мету — народ України має змінитися і увійти до нового майбутнього оновленим. Толкачов заявив, що воїнам на фронті важко і деякі усвідомлюють, що те, що вони захищають сьогодні, не варте жертв, але в такому разі їхній подвиг ще більше — вони борються за майбутнє українців.

"Вони кладуть життя за "кривий кущ з колючими шипами", сподіваючись, що той "розквітне трояндами", — сказав Олексій Толкачов і закликав українців цінувати один одного, допомагати один одному, вчитися вдячності та підтримці.

Також він нагадав інцидент з Великобританією, яка звинуватила Україну в невмінні дякувати за допомогу. Толкачов нагадав, що інші країни нам нічого не винні, але допомагають, а тому ми маємо бути їм вдячні. Він вважає, що часу на зміни в українців дедалі менше, але додав, що вірить у те, що "Омріяна Україна можлива".

Пост Олексія Толкачова за добу набрав 5,7 тисяч лайків і 1,5 тисячі коментарів. Більшість коментаторів підтримали автора та заявили, що також вірять у світле майбутнє нашої країни, але були й ті, хто виступив проти тверджень Толкачова. Зокрема, відомий блогер і військовий Віктор Трегубов написав пост, в якому стверджує протилежне: ніхто не заслуговує на війну і геноцид, падаючі на голову ракети і вбивства близьких.

Він заявив, що у світі існує багато народів, які "більш роздовбані, ніж українці". І абсолютно не важливо, хто за кого голосував і якою мовою розмовляє — ніхто з них не заслужив геноциду. Війна – це агресія, а причиною агресії є лише агресор, а причиною геноциду – той, хто робить цей геноцид.

"Ніколи не жертва, якою б слабкою, розхитаною, суперечливою і нестійкою вона не була. У тухес собі засуньте свої "але…" і прокрутіть чотири рази до засвоєння. Будь-яка суперечка щодо того, що слід було тридцять років тому на теквондо записатися та спідницю довгу надіти — огидний плювок на всіх загиблих і скалічених одночасно. Єдина причина, через яку на нас напали – наш сусід є дикий долбонавт. Все. А заслужити таке неможливо", — заявив Віктор Трегубов, додавши, що єдиний спосіб заслужити на щось подібне, це здійснити агресію першому стосовно інших.

Слова військового та блогера також знайшли відгук серед українців, які залишили 2,9 тисячі лайків та 448 коментарів. Таким чином у мережі виникла суперечка на тему, чи заслужили справді українці війну своєю поведінкою та розвитком країни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці не повинні перекладати відповідальність за порядок у країні військовослужбовців, вважає Юрій Гудименко. Він вважає, що зміни в державі потрібно запроваджувати вже зараз, силами всіх, хто у тилу.