"Украинцы заслужили эту войну": в сети разгорелся спор о причинах российского вторжения

Одни утверждают, что война — это последствие бездеятельности укринцев, другие же настаивают на то, что агрессию никто не заслужил

Украинцы заслужили эту войну с россией и она является следствием предыдущих 30 лет независимости, это период бесхозяйственности, эгоизма, воровства и разгильдяйства. Такое мнение выразил украинский правовед и общественный деятель Алексей Толкачев.

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook. По его мнению, украинцы и власть "потеряли" страну и не ценили ее достойным образом все эти годы.

Толкачев заявил, что моральным кредо украинцев стали эгоизм, хитроумие и желания "урвать себе" и "наплевать на всех". Он подчеркнул, что проблема заключается даже не во власти, а в людях, которые живут в Украине, в их головах царит "разруха".

"Десять лет назад я занимался многоэтажным строительством. Я выгнал все украинские бригады — ленивы, вороватые, не отвечают за слова. Я нанял турок. Они работали в три раза эффективнее украинцев. Но украинец водитель, который вез арматуру из металлобазы, по дороге воровал 20% объема. Я занимался Шаровским дворцом. Больше де**ма я наелся от людей. Обогадить ближнего, захейтить, вставить свою коррупционную схему – оказалось природой наших людей", — написал Алексей Толкачев.

По его словам, в Украине отсутствует культура сотрудничества и благодарности, а культ хейта только преуспевает, так как "каждое ничтожество" хочет самоутвердиться за счет других. В Украине "токсичная социальная среда", так как любую идею около 80% граждан раскритикуют и заявят, что знают, как будет лучше. В то же время в США, по словам общественного деятеля, те же 80% населения с радостью поддержат идею.

"Война явилась результатом нашей коллективной моральной деградации. Конечной точкой нашей гнили. Мы – чуть ли не единственный народ в мире, который сам себе свободно выбирает власть, но на следующий же день начинает ее хейтить, поливать грязью и уничтожать… Вот мы и получили… Нам нужен был мощный копняк под зад и обухом по голове, чтобы мы задумались – как же мы живем", — отметил Алексей Толкачев, вспомнив народную мудрость о том, что человеческий дух изменяется только потрясениями и катастрофами.

Он добавил, что сейчас лишь небольшая часть общества демонстрирует признаки изменения, из-за чего, по его мнению, война продлится долго. Но у нее есть цель — народ Украины должен измениться и войти в новое будущее обновленным. Толкачев заявил, что воинам на фронте тяжело и некоторые осознают, что то, что они защищают сегодня, не стоит жертв, но в таком случае их подвиг еще больше — они борются за будущее украинцев.

"Они кладут жизнь за "кривой куст с колючими шипами" в надежде, что тот "расцветет розами", — сказал Алексей Толкачев и призвал украинцев ценить друг друга, помогать друг другу, учиться благодарности и поддержке.

Также он напомнил инцидент с Великобританией, которая обвинила Украину в неумении благодарить за помощь. Толкачев напомнил, что другие страны нам ничего не должны, но помогают, а поэтому мы должны быть им благодарны. Он считает, что времени на изменения у украинцев все меньше, но добавил, что верит в то, что "Желанная Украина возможна".

Пост Алексея Толкачева за сутки набрал 5,7 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев. Большинство комментаторов поддержали автора и заявили, что также верят в светлое будущее нашей страны, но были и те, кто выступил против утверждений Толкачева.

В частности, известный блогер и военный Виктор Трегубов написал пост, в котором утверждает обратное: никто не заслуживает войны и геноцида, падающих ракет на голову и убийства близких.

Он заявил, что в мире существует много народов, которые "более раздолбанные, чем украинцы". И абсолютно не важно, кто за кого голосовал и на каком языке разговаривает — никто из них не заслужил геноцида. Война — это агрессия, а причиной агрессии является только агрессор, а причиной геноцида — тот, кто совершает этот геноцид.

"Никогда не жертва, какой бы слабой, расшатанной, противоречивой и неустойчивой она ни была. В тухес себе засуньте свои "но…" и прокрутите четыре раза до усвоения. Любой спор относительно того, что следовало тридцать лет назад на теквондо записаться и длинную юбку надеть — отвратительный плевок на всех погибших и искалеченных одновременно. Единственная причина, по которой на нас напали – наш сосед есть дикий долбонавт. Все. А заслужить это невозможно", — заявил Виктор Трегубов, добавив, что единственный способ заслужить нечто подобное, это осуществить агрессию первому по отношению других.

Слова военного и блогера также нашли отклик среди украинцев, которые оставили 2,9 тысяч лайков и 448 комментариев. Таким образом в сети возник спор на тему, заслужили ли действительно украинцы войну своим поведением и развитием страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы не должны перекладывать ответственность за порядок в стране на военнослужащих, считает Юрий Гудыменко. Он считает, что изменения в государстве нужно вводить уже сейчас, силами всех, кто в тылу.