Юхтовий, вохристий: ці унікальні українські кольори ви могли не знати раніше
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Мало хто чув ці рідкісні українські назви квітів
Тренд на популяризацію та вивчення української мови не може не тішити, проте водночас дуже важливо проводити також і роботу над помилками та вивченням маловідомих раніше нюансів.
Наприклад, кожному буде корисно дізнатися, які унікальні слова для позначення кольорів є українською. Про них розповідає освітній портал "Солов’їну треба знати".
Вохристий, — це колір вохри (земляний з домішками жовтого та червоного).
Вощаний — колір натуральної бджолиної вощини.
Юхтовий — помаранчево-коричневий, як юхтова шкіра.
Варто зауважити, що це далеко не всі автентичні українські назви квітів, насправді їх багато і всі за раз не запам'ятати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках і як правильно писати, "на протязі" або "протягом".
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