Юхтовий, вохристий: ці унікальні українські кольори ви могли не знати раніше

Мало хто чув ці рідкісні українські назви квітів

Тренд на популяризацію та вивчення української мови не може не тішити, проте водночас дуже важливо проводити також і роботу над помилками та вивченням маловідомих раніше нюансів.

Наприклад, кожному буде корисно дізнатися, які унікальні слова для позначення кольорів є українською. Про них розповідає освітній портал "Солов’їну треба знати".

Вохристий, — це колір вохри (земляний з домішками жовтого та червоного).

Вощаний — колір натуральної бджолиної вощини.

Юхтовий — помаранчево-коричневий, як юхтова шкіра.

Варто зауважити, що це далеко не всі автентичні українські назви квітів, насправді їх багато і всі за раз не запам'ятати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках і як правильно писати, "на протязі" або "протягом".

Також вам може бути цікаво почитати: