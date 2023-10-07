Юхтовый, вохристый: эти уникальные украинские цвета вы могли не знать ранее

Мало кто слышал эти редкие украинские названия цветов

Тренд на популяризацию и изучение украинского языка не может не радовать, однако вместе с тем очень важно проводить также и работу над ошибками и изучением малоизвестных ранее нюансов.

К примеру, каждому будет полезно узнать, какие уникальные слова для обозначения цветов есть в украинском языке. Про них рассказывает образовательный портал "Солов'їну треба знати".

Вохристый, — это цвет охры (земляной с примесями желтого и красного).

Вощаный, — цвет натуральной пчелиной вощины.

Юхтовый, — оранжево-коричневый, как юхтовая кожа.

Стоит заметить, что это далеко не все аутентичные украинские названия цветов, на самом деле их много и за раз все не упомнить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях и как правильно писать, "на протязі" или "протягом".

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