Юхтовый, вохристый: эти уникальные украинские цвета вы могли не знать ранее
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Мало кто слышал эти редкие украинские названия цветов
Тренд на популяризацию и изучение украинского языка не может не радовать, однако вместе с тем очень важно проводить также и работу над ошибками и изучением малоизвестных ранее нюансов.
К примеру, каждому будет полезно узнать, какие уникальные слова для обозначения цветов есть в украинском языке. Про них рассказывает образовательный портал "Солов'їну треба знати".
Вохристый, — это цвет охры (земляной с примесями желтого и красного).
Вощаный, — цвет натуральной пчелиной вощины.
Юхтовый, — оранжево-коричневый, как юхтовая кожа.
Стоит заметить, что это далеко не все аутентичные украинские названия цветов, на самом деле их много и за раз все не упомнить.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях и как правильно писать, "на протязі" или "протягом".
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