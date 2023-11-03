Чи можна отримати повістку на роботі: юрист розповіла подробиці

В Україні роботодавці мають вести облік військовозобов’язаних

В Україні вручати військовозобов'язаним повістки можуть не тільки представники військкоматів. Таке право також мають і інші посадові особи.

Як розповіла юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян, керівники підприємств мають право вручати повістки своїм працівникам, пише РБК-Україна. За її словами, роботодавці також мають контролювати своєчасне прибуття військовозобов'язаного до місця, визначеного повісткою.

"Якщо роботодавець отримує розпорядження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик, він зобов’язаний видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб. А також вручити повістку про явку за викликом до ТЦК та СП", – зазначила юрист.

Козян також наголосила, що за порушення цих зобов’язань роботодавці несуть адміністративну відповідальність, що передбачена статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В разі порушення під час особливого періоду, зокрема воєнного стану, передбачений штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100–8 500 гривень). За її словами, рішення про накладання штрафу ухвалює керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, де не можуть роздавати повістки. Водночас вручення повісток у громадських місцях не заборонено законом.