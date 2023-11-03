Можно ли получить повестку на работе: юрист рассказала подробности

В Украине работодатели должны вести учет военнообязанных

В Украине вручать военнообязанным повестки могут не только представители военкоматов. Такое право также имеют и другие должностные лица.

Как рассказала юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян, руководители предприятий имеют право вручать повестки своим сотрудникам, пишет РБК-Украина. По ее словам, работодатели также должны контролировать своевременное прибытие военнообязанного к месту, определенному повесткой.

"Если работодатель получает распоряжение от территориального центра комплектования и социальной поддержки по уведомлению военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в ТЦК и СП", – отметила юрист.

Козян также отметила, что за нарушение этих обязательств работодатели несут административную ответственность, предусмотренную статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В случае нарушения во время особого периода, в частности военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100–8500 гривен). По ее словам, решение о наложении штрафа принимается руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, где не могут раздавать повестки. В то же время вручение повесток в общественных местах не запрещено законом.