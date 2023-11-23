На честь героя-спецпризначенця назвали вулицю в Харкові: ким був і як загинув Вадим Манько

Вадим Манько був офіцером з тактичної медицини групи загону спецпризначення Східного територіального управління НГУ

Замість радянських назв — увіковічені імена героїв. В Харкові напередодні перейменували одразу кілька вулиць. Так, колишня Чкалова отримала імя капітана Нацгвардії Вадима Манька. Чоловік з позивним "Омут" бився за Харків з першого дня вторгнення і проявляв неабиякий героїзм. Загинув, пораненим прикриваючи відступ побратимів поблизу Соснівки на Харківщині, продовжуючи звільняти область від окупантів.

Про героя-спецпризначенця розповіли в Східному ОТО Нацгвардії. 24 лютого він став до оборони Харкова і знищував передовий загін окупантів в районі Циркунів. Тоді він врятував одного з побратимів-нацгвардійців, знищив танк ворога. В червні — блокував прорив диверсійної групи ворога. В той же день отримав поранення, але лікування тривало не довго — вже в кінці місяця захищав країну від росіян під Дементіївкою.

Вадим Манько загинув 13 серпня біля Соснівки на півночі Харківської області. Окупанти підірвали український медевак — він їхав по поранених військових. Вадим був головою групи. Він отримав сильні поранення — ніг та тулуба, однак ще міг стріляти. Наказав іншим пораненим членам групи медичної евакуації відходити, а сам прикривав їх вогнем з баштового кулемета. Ворог не міг підійти, тож машину розстріляли з гранатометів. Тіло "Омута" вдалося забрати після зачистки місця загибелі.

Розстріляний бронавтомобіль "Кугуар"/ Фото Дмитра Образцова

"У бойовій роботі він був дуже рішучим, але завжди залишався з холодною головою. Вадим переважно спеціалізувався на тактичній медицині, але постійно розвивався і допомагав нам", — розповідає побратим "Омута" "Боксер" і ділиться, що той додатково вже почав вивчати аеророзвідку. Побратими згадують його як благородного та достойного воїна, який проявляв лідерські здібності.

Про нагороди "Омута" розповідає портал АрміяInform. Перша нагорода була ще в 2016 — відзнаку президента за участь в АТО, в квітні 2022 — медаль "За військову службу Україні" за хоробрість під час відбиття російської навали. За три дні після його загибелі в серпні 2022 його нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни". Через кілька місяців після загибелі ще одна нагорода знайшла його — за особисту мужність та героїзм 6 жовтня 2022 року йому присвоїли посмертне звання Героя України та орден "Золота Зірка".

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