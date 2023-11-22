"Заради тата": 15-річна дочка загиблого героя мріє захищати Україну та допомагає фронту (фото)

Вона з дитинства хотіла стати військовою

У боях за Україну гинуть наші захисники, без батьків залишаються тисячі дітей. 15-річна Катерина із Чернівців, чий тато загинув на війні, мріє стати прикордонницею та захищати нашу країну, продовжуючи справу батька.

Дівчинка давно хотіла стати воєнною, але батько був проти. Чоловік добре знав, що таке війна, бо брав участь у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ та у звільненні Харківщини, розповіли у Державній прикордонній службі України.

Проте прагнення дівчинки було таким щирим та гарячим, що батько погодився. Минулої весни чоловік загинув на фронті. А Катя – вступила до Чернівецького військово-спортивного ліцею.

"Заради тата я маю це зробити", – каже дівчинка.

Вона не лише готується у майбутньому захищати країну, але вже зараз допомагає це робити. Разом із друзями Катерина зібрала гроші, на які купила три автомобілі для підрозділу, де служив її батько.

Після закінчення військового ліцею вона планує вступити до Національної академії ДПСУ ім. Б. Хмельницького. Згодом вона мріє одягнути зелений берет та погони офіцера-прикордонника.

"Дуже хочу захищати наші кордони, нашу свободу та незалежність", – поділилася планами дочка героя.

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