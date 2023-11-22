"Ради папы": 15-летняя дочь погибшего героя мечтает защищать Украину и помогает фронту (фото)

Она с детства хотела стать военной

В боях за Украину гибнут наши защитники, без отцов остаются тысячи детей. 15-летняя Екатерина из Черновцов, чей папа погиб на войне, мечтает стать пограничницей и защищать нашу страну, продолжая дело отца.

Девочка давно хотела стать военной, но отец был против. Мужчина хорошо знал, что такое война, так как принимал участие в боях за Северодонецк и Лисичанск и в освобождении Харьковщины, рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Однако стремление девочки было таким искренним и горячим, что отец согласился. А прошлой весной мужчина погиб на фронте. А Катя – поступила в Черновицкий военно-спортивный лицей.

"Ради папы я должна это сделать", – говорит девочка.

Она не только готовится в будущем защищать страну, но уже сейчас помогает это делать. Вместе с друзьями дочь Екатерина собрала деньги, на которые купила три автомобиля для подразделения, где служил ее отец.

После окончания военного лицея она планирует поступить в Национальную академию ГНСУ им. Б. Хмельницкого. Впоследствии она мечтает надеть зеленый берет и погоны офицера-пограничника.

"Очень хочу защищать наши границы, нашу свободу и независимость", – поделилась планами дочь героя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ярослава Журавель, дочь погибшего в бою с российскими оккупантами в 2020-м году сержанта ВСУ Ярослава Журавля, хочет стать военнослужащей. Сеть облетело ее фото в военной форме, украинцы восхищаются мужеством юной украинки.