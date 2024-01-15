У Путіна було важке дитинство: як батько-тиран "зламав" його, пояснив психолог

Тепер він має "нюх" на страх і слабкість інших

Російський диктатор Володимир Путін став жорстоким тираном внаслідок того, що вам тяжке дитинство. Дорослішання володаря Кремля було сповнене страху та ненависті через деспотичного батька.

Про це "Телеграфу" розповів політичний психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім. Він зауважив, що карʼєра Путіна, яка почалась з КДБ, свідчить про його вміння вичікувати та будувати стратегію.

"Путін ріс у сім'ї, де всім заправляв деспотичний, агресивний батько, схильний до приниження оточуючих і насилля. Матір втратила першу дитину і цілком присвятила себе Володі. Те, що у майбутньому він не буде здатний до емпатії й буде сприймати світ надто примітивно, розділяючи його на чорне й біле, зумовлено тим, що в дитинстві він переживав дуже сильні, але вкрай примітивні емоції: страх і ненависть", — зауважив Кім.

Певною мірою це можна назвати емоційною тупістю. За словами психолога, переживши домашню тиранію батька і цькування в школі, російський диктатор набув страху переслідування, нав'язливої ідеї, що всі проти нього. Він постійно перебував в очікуванні нападу, тому з часом почав нападати першим.

"Парадокс полягає у тому, що при неспроможності відчувати тонкі букети емоцій, він має "нюх" на страх і слабкість інших, адже це добре знайомо йому з дитинства. Путін відчуває, коли його побоюються і вміє посилювати це почуття", — додає експерт.

За його словами, на фото з юності майбутнього диктатора добре видно, що він завжди стоїть скраєчку, осторонь, не виділяється.

"Це людина, ображена світом і позбавлена можливості помститися. Той факт, що він пішов у КДБ, свідчить про його вміння чекати і планомірно вибудовувати стратегію", — сказав Кім.

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