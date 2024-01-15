У Путина было тяжелое детство: как отец-тиран "сломал" его, объяснил психолог

Теперь он имеет "обоняние" на страх и слабость других

Российский диктатор Владимир Путин стал жестоким тираном из-за того, что вам тяжелое детство. Взросление хозяина Кремля было наполнено страхом и ненавистью из-за деспотического отца.

Об этом "Телеграфу" рассказал политический психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким. Он отметил, что начавшаяся с КГБ карьера Путина свидетельствует о его умении выжидать и строить стратегию.

"Путин рос в семье, где всем заправлял деспотичный, агрессивный отец, склонный к унижению окружающих и насилию. Мать потеряла первого ребенка и полностью посвятила себя Володе. То, что в будущем он не будет способен к эмпатии и будет воспринимать мир слишком примитивно", разделяя его на черное и белое, обусловлено тем, что в детстве он испытывал очень сильные, но крайне примитивные эмоции: страх и ненависть», — заметил Ким.

В известной степени это можно назвать эмоциональной тупостью. По словам психолога, пережив домашнюю тиранию отца и травлю в школе, российский диктатор приобрел страх преследования, навязчивой идеи, что все против него. Он постоянно находился в ожидании нападения, потому со временем начал нападать первым.

"Парадокс заключается в том, что при неспособности испытывать тонкие букеты эмоций, у него "нюх" на страх и слабость других, ведь это хорошо знакомо ему с детства. Путин чувствует, когда его опасаются и умеет усиливать это чувство", — добавляет эксперт.

По его словам, на фото с юности будущего диктатора хорошо видно, что он всегда стоит с краюшкой, в стороне, не выделяется.

"Это человек, обиженный миром и лишенный возможности отомстить. Тот факт, что он ушел в КГБ, свидетельствует о его умении ждать и планомерно выстраивать стратегию", — сказал Ким.

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