Довгоочікуване продовження: розробники "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" назвали дату виходу гри

Дату виходу гри знову перенесли

Гра "STALKER 2: Серце Чорнобиля" вийде вже восени цього року. Попри те, що раніше реліз очікувався у першій половині 2024 року, розробники перенесли його на початок вересня.

Про це українська студія GSC Game World повідомила на своєму YouTube каналі. Також розробники гри опублікували короткий тизер із гравцями.

"Нова дата виходу STALKER 2: Серце Чорнобиля. Гра вийде 5 вересня 2024 року та доступна для попереднього замовлення!", — йдеться у повідомленні.

Друга частина гри "STALKER" буде доступна як для користувачів ПК, так і Xbox Series X і Series S.

Розробники гри на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявили, що припиняють продавати гру на території Росії та приберуть озвучку російською мовою. Сайт також заблокували для користувачів із РФ. Навесні 2023 року хакери пригрозили розробникам гри, що зіллють у мережу "величезну кількість" матеріалів за STALKER 2. Щоб уникнути витоку, від GSC Game World вимагали просити вибачення за нібито "негідне ставлення до гравців з Білорусі та Росії".

Відомо, що перша частина гри вийшла у 2007 році і є шутером з елементами рольової гри, survival horror і action-adventure. Дії розгортаються у Зоні, яка є альтернативною версією зони відчуження біля Чорнобильської АЕС.

Друга частина гри "STALKER" розробляється з 2018 року і її вихід був запланований на 28 квітня 2022 року, пізніше його перенесли на 8 грудня 2022 року, а потім на 2023 рік. І нарешті, на фестивалі Gamescom 2023 було оголошено, що вихід гри відбудеться в першому кварталі 2024 року, але тепер дата виходу перенесена на осінь 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вийшов перший реліз GTA VI. Орієнтовно гра вийде за кілька років.