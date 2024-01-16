Долгожданное продолжение: разработчики "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" назвали дату выхода игры

Дату выхода игры снова перенесли

Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" выйдет уже осенью текущего года. Несмотря на то, что ранее релиз ожидался в первой половине 2024 года, разработчики перенесли его на начала сентября.

Об этом украинская студия GSC Game World сообщила на своем YouTube-канале. Также разработчики игры опубликовали короткий тизер с игроками.

"Новая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Игра выйдет 5 сентября 2024 года и доступна для предварительного заказа!", — говорится в сообщении.

Вторая часть игры "S.T.A.L.K.E.R." будет доступна как для пользователей ПК, так и для Xbox Series X и Series S.

Разработчики игры в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину заявили, что прекращают продавать игру на территории России и уберут озвучку на русском языке. Сайт также заблокировали для пользователей из РФ.

Весной 2023 года хакеры пригрозили разработчикам игры, что сольют в сеть "огромное количество" материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2. Чтобы избежать утечки, от GSC Game World потребовали извиниться за якобы "недостойное отношение к игрокам из Беларуси и России".

Известно, что первая часть игры вышла в 2007 году и представляет собой шутер с элементами ролевой игры, survival horror и action-adventure. Действия разворачиваются в Зоне, которая является альтернативной версией зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС.

Вторая часть игры "S.T.A.L.K.E.R." разрабатывается с 2018 года и ее выход был запланирован на 28 апреля 2022 года, позже его перенесли на 8 декабря 2022 года, а затем — на 2023 год. И наконец на фестивале Gamescom 2023 было объявлено, что выход игры состоится в первом квартале 2024 года, но сейчас дата выхода перенесена на осень 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вышел первый релиз GTA VI. Ориентировочно игра выйдет через несколько лет.