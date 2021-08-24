На пляжі в Одесі американець виконав гімн України на волинці і підкорив слухачів (відео)

Публіці виступ сподобався.

В Одесі на набережній до Дня Незалежності іноземець виконав гімн України на волинці.

Про це пише Odessa.online.

Почути його могли відвідувачі пляжу на набережній Малого Фонтану.

Очевидці зазначили, що громадянин США часто дає подібні концерти.

Як видно на відео, виконання гімну люди зустріли бурхливими оплесками.

Читайте також: Категорія Україна Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн 30-та річниця незалежності бурхливо відзначається в кожному куточку України

Як повідомлялося раніше, до Дня Незалежності України співробітники посольства США в Києві заспівали українською мовою пісню групи Kozak System.

А на острові Хортиця актори театру ім.Франка виконали маловідому "козацьку" версію гімну України.

Нагадаємо, в Києві до свята влаштують грандіозне шоу за участю багатьох виконавців. Традиційно він пройде на стадіоні "Олімпійський" і розпочнеться о 21:00.