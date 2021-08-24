На пляже в Одессе американец исполнил гимн Украины на волынке и покорил слушателей (видео)

Публике выступление понравилось.

В Одессе на набережной ко Дню Независимости иностранец исполнил гимн Украины на волынке.

Об этом пишет Odessa.online.

Услышать его могли посетители пляжа на набережной Малого Фонтана.

Очевидцы отметили, что гражданин США часто дает подобные концерты.

Как видно на видео, исполнение гимна люди встретили бурными аплодисментами.

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Как сообщалось ранее, ко Дню Независимости Украины сотрудники посольства США в Киеве спели на украинском языке песню группы Kozak System.

А на острове Хортица актеры театра им.Франко исполнили малоизвестную "казацкую" версию гимна Украины.

Напомним, в Киеве к празднику устроят грандиозное шоу с участием многих исполнителей. Традиционно он пройдет на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21:00.