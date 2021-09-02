В Одесі знайшли "крайнього" в НП з танкером Delfi: як можуть покарати за розлив нафти і збитки в 7 млн грн

Відповідати за НП дворічної давності, ймовірно, доведеться екс-капітану порту "Південний"

В Одесі продовжують досудове розслідування причин трагедії з танкером "Delfi" і відзвітували про його перші результати: знайшли підозрюваного.

За інформацією обласної прокуратури, вони вже повідомили про підозру в халатності, яка стала причиною тяжких наслідків, екс-капітану порту "Південний".

Держобвинувачення вважає, що саме ця людина з 2 по 22 листопада 2019 року не вжила ніяких заходів і не оцінила загрозу у вигляді дрейфу неконтрольованого танкера "Delfi".

Судно без потрібних документів, продовжують в прокуратурі, перетнуло кордон України якраз в зоні відповідальності екс-капітана.

В результаті, 22 листопада "Delfi" зірвався з якоря і після дрейфу сів на мілину біля одеського пляжу. Крім того, що потрібно було рятувати екіпаж і буксирувати судно, фахівці також ліквідували наслідки розливу нафти — все це оцінили в 7 млн грн збитку.

Справу поки не передали до суду, де будуть вирішувати долю підозрюваного: чоловікові загрожує до 5 років в’язниці.

Як відомо, 22 листопада 2019 року під час шторму танкер зірвало з якоря і віднесло до узбережжя Одеси, де він ліг на мілину і перекинувся. Членів екіпажу евакуювали.

Фахівці компанії Smart Marine Concept 18 липня двічі намагалися підняти з мілини танкер Delfi, що зазнав катастрофи біля берегів Одеси. Обидві спроби успіхом не увінчалися. Відбуксирувати танкер вдалося лише через рік після НП — 12 вересня 2020 року.