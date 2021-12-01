Ляпота: перший зимовий світанок зачарував одеситів (фото, відео)

Мешканці міста зраділи побаченим кадрам

Перший день зими порадував мешканців та гостей Одеси світанком неймовірної краси. Небо над морем забарвилося у жовтий, помаранчевий та рожевий кольори. Місцеві жителі у мережі захопилися побаченим.

Добіркою фотографій та відео світанку в Одесі 1 грудня поділився Telegram-канал "Одеса Info".

Небо над містом було яскраво-жовтогарячого кольору, а над морем жителі спостерігали перелив жовтого, помаранчевого та рожевого.

Світанок в Одесі 1 грудня Світанок в Одесі 1 грудня Світанок в Одесі 1 грудня Світанок в Одесі 1 грудня Світанок в Одесі 1 грудня

Звичайно ж, така краса першого дня зими дуже порадувала місцевих жителів і, можна сказати, що налаштувала чудовий день. Користувачі мережі невпинно писали про те, як їх зачарували гарні фото та бажали один одному гарного дня.

За даними Gismeteo, в Одесі вранці 1 грудня було близько нуля градусів. Вдень синоптики прогнозують близько 8 градусів тепла. Суттєвих опадів не передбачається.

Дані Gismeteo

Варто зазначити, що у низці областей України синоптики прогнозують довгоочікуваний сніг. За даними порталу Weather, вже найближчими днями сніг випаде у Луцьку, Львові, Рівному, Сумах, Ужгороді та Чернігові. Також "Телеграф" повідомляв, що чекати від погоди на новорічні свята.

Додамо, що напередодні в Криму вирував сильний ураган. На півострові було пошкоджено велику кількість об’єктів інфраструктури, транспортних засобів, також травмувалися місцеві жителі.