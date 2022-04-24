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"Врятувала шапочка з фольги": одеситка дивом уціліла під час ракетного удару росіян (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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В Одесі городянці врятувала життя шапочка із фольги Новина оновлена 24 квітня 2022, 14:38
В Одесі городянці врятувала життя шапочка із фольги

Містянка повідала про те, як потрапила під обстріл прямо в салоні краси

Жителька міста Одеса, яке 23 квітня постраждало від обстрілу російських загарбників, розповіла, як врятувалася у перукаря під час ракетного удару. Одеситка здійснювала косметичні маніпуляції з волоссям якраз у той момент, коли її наздогнав удар російськими ракетами.

Про це жінка розповіла на відео, яке зараз розповсюджується у Telegram-каналах.

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За словами одеситки, цього дня вона з подругами наводила красу, відвідавши салон краси. Саме тоді, коли жінці проводили процедури з фарбуванням волосся, у перукарню прилетіла ракета окупантів.

"Я була в цій смішній шапочці з фольги, сіла в крісло-кокон. І коли я чую цей свист, який наближається, я просто в цей кокон втиснулася. Як би це смішно не звучало, а ця шапочка з фольги смішна, вона мене врятувала. Я коли знімала цю фольгу, ми стільки осколків витрусили", – каже городянка.

Ракетний удар по Одесі

Під час атаки на Одесу в суботу, 23 квітня, померло щонайменше вісім людей, зокрема 3-місячна дівчинка. Спочатку було відомо лише про п’ятьох жертв, але після розбору завалів рятувальники виявили ще три тіла. У мережі вже сумують по кожному з тих, хто помер, особливо по матері з дитиною, якій так і не судилося подорослішати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська пропаганда вже почала розганяти чергове "попередження" щодо Одеської області про ймовірну "хімічну" провокацію.

Теги:
#Україна #Одеса #Українці #Війна #Одесити
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