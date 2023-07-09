Війни нема? Українців розгнівала чергова вечірка в Одесі (відео)

Користувачі соцмереж висловили своє невдоволення такою поведінкою одеситів

У місті Одеса, де цього літа посилили правила роботи розважальних закладів, городяни продовжують веселитися, демонструючи це на широку аудиторію. І все б нічого, але дана картина виглядає досить дивно, поки поруч триває повномасштабна війна. Така поведінка обурює багатьох українців.

Відповідні відео було опубліковано у мережі.

На кадрах видно, як молоді люди відпочивають в одному із розважальних закладів. Під гучну музику від діджеїв одесити весело проводять час, сидять на барі та позують фотографам. Саме так відбувся суботній вечір, 8 липня, в Одесі.

Судячи з гнівних реакцій українців під цією посадою, можна сміливо робити висновок, що багато хто не готовий сприймати такий вид відпочинку, поки в країні триває кровопролитна війна і день за днем помирають люди як на фронті, так і від ворожих ракет.

Варто зазначити, що доброволець ЗСУ Максим Притуляк відверто розповів, чи дратує воїнів життя українців у тилу, маючи на увазі їхні веселощі та інше. За його словами, життя цих людей інше і це нормально, жодних проблем у цьому немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні у Львові пролунав скандал через вечірку в Будинку вчених у День пам’яті жертв Голодомору. Однак керівник закладу заявив, що це був благодійний захід, на якому збирали гроші на допомогу ЗСУ.