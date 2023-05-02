Велика вечірка з танцями у День жалоби за загиблими в Умані: організатори пояснили свій вчинок благою метою

Мережу обурили розваги під час Дня трауру

У Львові знову стався скандал щодо вечірки у Будинку вчених. Нагадаємо, що ще до війни у листопаді 2021 відомі блогери влаштували там розваги у День пам’яті жертв Голодомору". Дійство вирішили назвати "Голодна туса". Нині ж вечірку влаштували студенти у день трауру за загиблими в Умані.

Дійство обурило громадськість, а відео розлетілися Інтернетом. До прикладу, екснардеп Ігор Мосійчук написав про це у своєму Telegram-каналі та поширив відео:

"У Львові молодь проводить вечірки з танцями. Студенти Українського католицького університету влаштували дискотеку. Як це все розуміти? Війна скінчилася?".

Як повідомляє "Суспільне", керівник будинку вчених Василь Мастикаш підтвердив, що така вечірка дійсно була у суботу. Її організували студенти з Українського католицького університету. Однак захід був благодійним — там збирали гроші для ЗСУ.

"До мене звернувся голова громадської організації УКУ Іван Шевчик щодо проведення благодійного вечора для збору коштів для Збройних сил України. Ту вечірку вирішили організувати в стилі "Hollywood". Ну молодь є молодь, без музики, без того не обходиться, відповідно вони її провели в суботу. Якби ми відмовилися, то нас могли б звинуватити в тому, що приміщення, яке існує для людей, не віддали і якби не взяли участь у допомозі ЗСУ", — говорить Василь Мастикаш.

Про свою позицію щодо ситуації повідомили і в самому університеті. Очільник студентської організації УКУ "Кавалєрка" Іван Шевчик відмовився від коментарів на камеру, але зазначив, що організація в Instagram оприлюднила вибачення:

"Наша команда щиро просить вибачення. Ми не врахували, що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Ми усвідомлюємо, що цей формат в цих обставинах був не на часі", — йдеться у повідомленні.

В організації зазначили, що за весь час повномасштабної війни вони своїми подіями зібрали на потреби ЗСУ 227 000 гривень, які передали на потреби 80, 205 та 103 бригад. Завдяки цій вечірці, до прикладу, зібрали 29 тисяч гривень для ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше в скандал з вечіркою потрапив нардеп Сергій Лещенко. Він виступив у нічному клубі в ролі діджея, а в мережі на це звернули увагу. Тим часом парочка мажорів у Києві влаштувала стриптиз просто на парковці під гучну музику.