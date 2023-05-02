Большая вечеринка с танцами в День траура по погибшим в Умани: организаторы объяснили свой поступок благой целью

Сеть возмутили развлечения во время Дня траура.

Во Львове снова произошел скандал по поводу вечеринки в Доме ученых. Напомним, что еще до войны в ноябре 2021 года известные блоггеры устроили там развлечения в День памяти жертв Голодомора". Действие решили назвать "Голодная туса". Сейчас же вечеринку устроили студенты в день траура по погибшим в Умани.

Действие возмутило общественность, а видео разлетелось по Интернету. К примеру, экснардеп Игорь Мосийчук написал об этом в своем Telegram-канале и распространил видео:

"Во Львове молодежь проводит вечеринки с танцами. Студенты Украинского католического университета устроили дискотеку. Как это все понимать? Война кончилась?".

Как сообщает "Cуспільне", руководитель дома ученых Василий Мастикаш подтвердил, что такая вечеринка действительно была в субботу. Ее организовали студенты из Украинского католического университета. Однако мероприятие было благотворительным — там собирали деньги для ВСУ.

"Ко мне обратился председатель общественной организации УКУ Иван Шевчик о проведении благотворительного вечера для сбора средств для Вооруженных сил Украины. Ту вечеринку решили организовать в стиле "Hollywood". Ну молодежь есть молодежь, без музыки, без того не обходится, соответственно они ее провели в субботу. Если бы мы отказались, то нас могли бы обвинить в том, что существующее для людей помещение не отдали и если бы не приняли участие в помощи ВСУ", — говорит Василий Мастикаш.

О своей позиции по ситуации сообщили и в самом университете. Глава студенческой организации УКУ "Кавалерка" Иван Шевчик отказался от комментариев на камеру, но отметил, что организация в Instagram обнародовала извинения:

"Наша команда искренне просит прощения. Мы не учли, что накануне был объявлен траур по погибшим в Умани. Мы отдаем себе отчет, что этот формат в этих обстоятельствах был не ко времени", — говорится в сообщении.

В организации отметили, что за все время полномасштабной войны они своими событиями собрали на нужды ВСУ 227 000 гривен, которые передали на нужды 80, 205 и 103 бригад. Благодаря этой вечеринке, например, собрали 29 тысяч гривен для ВСУ.

Напомним, что ранее в скандал с вечеринкой попал нардеп Сергей Лещенко. Он выступил в ночном клубе в роли диджея, а в сети на это обратили внимание. Тем временем парочка мажоров в Киеве устроила стриптиз прямо на парковке под громкую музыку.