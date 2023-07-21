Випустили сім крилатих ракет: подробиці денної ракетної атаки по Одещині

По області також було випущено до чотирьох протикорабельних ракет

Під час масштабної повітряної тривоги вдень 21 липня російські окупанти здійснили атаку по Одесі та Одеській області. З’явилися перші подробиці події.

Як повідомляють в ОК "Південь", удару було завдано по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. Загарбники випустили сім крилатих ракет різного класу. Наголошується, що об’єкт був пошкоджений, а масштаби руйнувань наразі встановлюються.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорить про те, що з 10 години ранку росіяни випустили територією Одеської області до чотирьох протикорабельних ракет "Онікс".

Зазначимо, що цими ж ракетами окупанти атакували Одесу та Миколаїв уночі 20 липня. Протиповітряній обороні складно їх збивати, оскільки вони летять на малій висоті, але при цьому на великій швидкості.

Також ситуацію прокоментував голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Він наголосив, що країна-терорист вже атакує Одесу не лише вночі, як у попередні дні, а тепер і вдень.

Тим часом місцеві пабліки пишуть, що окупанти вже розповсюджують у мережі відео, як вони запускали "Онікси" на Одещині з території тимчасово окупованого Севастополя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві внутрішніх справ України опублікували відео, зняте у перші хвилини після удару по Одесі в ніч проти 20 липня.