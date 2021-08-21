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"Кримська платформа" стане Рубіконом президента Зеленського

Автор
А. Пітонов
Дата публікації
Перевірено Д. Іщенко
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Автор
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"Кримська платформа" стане Рубіконом президента Зеленського Новина оновлена 21 серпня 2021, 16:31
Український Крим

У Зеленського не залишається іншого вибору, як максимально ефективно реалізувати "Кримську платформу"

Президент США Джо Байден визначив склад офіційної делегації, яка відвідає Київ для участі в саміті "Кримської платформи" 23 серпня і заходах до Дня Незалежності України 24 серпня.

Делегацію очолить міністр економіки США Дженніфер М. Гренхольм, компанію якій складуть тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ міністерства енергетики Ендрю Лайт.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що від США саміті "Кримської платформи" буде присутній міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

Всього в саміті "Кримської платформи" братимуть участь представники понад 40 країн і міжнародних організацій.

Про важливість "Кримської платформи", в тому числі в економічному ракурсі, "Телеграфу" розповів глава Республіканського комітету водного господарства АР Крим (2009-2010), міністр курортів і туризму Криму (2010-2014), голова Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв.

"Я впевнений, що" Кримська платформа " - довгоочікуваний інструмент, який може стати дієвим. Його планка, амбіції підняті так високо в міжнародному плані, що це не залишає вибору для президента Зеленського, крім як реалізовувати з максимальною ефективністю цей інструмент. Інакше фіаско буде не тільки всередині України, а й на зовнішньополітичному рівні ", — відзначає Олександр Лієв.

На його думку, проведення "Кримської платформи", яке зібрало досить велике іноземне представництво, стане Рубіконом для президента Зеленського в кримському питанні.

"Його попередник — Порошенко — максимально дистанціювався від кримської тематики, переклавши її на плечі Меджлісу кримськотатарського народу. Скориставшись тим, що питати товариству з Меджліса якось незручно — адже це організація, яка найбільше постраждала від кримської анексії, Порошенко з радістю делегував йому всю відповідальність за питання по Криму. Тому всі призначення були за квотою Меджлісу, весь наратив в цьому питанні формувався саме там. Чого було явно недостатньо, — підкреслює Олександр Лієв. — Президент Зеленський же взявся за цю непросту тему не тільки на внутрішньополітичному, якимсь піар-рівні, але і на дипломатичній арені. І залучив до цього досить значні сили. У це не можна взяти і погратися, це залишиться на його репутації назавжди".

Екс-міністр упевнений що, "Кримська платформа" повинна мати не тільки дипломатичний аспект, а й економічний, гуманітарний, культурний, екологічний.

"Треба мати готові інвестиційні пропозиції для бізнесу наших країн-партнерів, щоб уже зараз мотивувати їх. Щоб вони розуміли, які можливості отримають після деокупації Криму, — пояснює Олександр Лієв. — Уже зрозуміло, що після цього потрібно буде відновлювати іригаційну (зрошувальну), водно-господарську систему Криму. Це буде потребувати близько півмільярда доларів — тільки на відновлення. А щоб розвинути проект — мова може йти про мільярд доларів. Це дуже цікавий бізнес-проект, який окупається. Він дуже привабливий з точки зору інвестицій. І ми вже сьогодні можемо робити відповідні пропозиції американським, німецьким, нідерландським бізнесам. Вони можуть отримати від нашої влади запевнення, що коли ми звільнимо Крим, саме вони будуть займатися цими масштабними проектами".

Те ж саме, підкреслює експерт, стосується портів Криму.

"Їх усього п’ять, є перспектива для будівництва ще двох глибоководних морських портів. Це теж велика і вигідна інвестиція, — акцентує Олександр Лієв. — Слід мотивувати наших іноземних партнерів, а не просто благати про допомогу. Треба показувати, що при деокупації Криму вони отримають хороші можливості, а не просто відновлення справедливості (що, безумовно, дуже важливо). Як бачимо з історії з "Північним потоком-2", в Німеччині для бізнесу, як кажуть, холодильник виявився важливішим телевізора. Німецький бізнес переміг в питанні політичної доцільності, наполіг на своїй вигоді. І "Північний потік-2" в результаті добудовують. І нам важливо створити формат підкріплення домовленостей після деокупацію Криму. Це посилить інтерес до "Кримської платформи" зокрема і відновлення територіальної цілісності України в цілому".

Раніше Олександр Лієв розповів "Телеграфу", що Україна бачить Крим міжнародним курортом, а Путін — непотоплюваним авіаносцем.

Також Лієв пояснив, чому підтоплення в Криму будуть повторюватися.

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