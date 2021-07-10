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Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев
Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев

Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев

Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев
11:35 Сегодня Телеграф

Оккупированный Крым страдает этим летом от непогоды. Обильные дожди в июне превращали в озёра улицы городов и поселков. Сильно пострадала Керчь, но особенно досталось Ялте, которую в прошлом месяце затопило два раза, в том числе селевым потоком. В июле "поплыл" Бахчисарайский район, из-за непогоды погибла одна женщина.

Глава Республиканского комитета водного хозяйства АР Крым (2009-2010 гг), министр курортов и туризма Крыма (2010-2014 гг), глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев рассказал "Телеграфу", почему подтопления в Крыму будут повторяться.

"За более семи лет оккупации Россия, страна-оккупант, практически не уделяла внимание состоянию крымских рек. А их там – более 50. Они бывают тихими-спокойными ручейками, а бывает – сносят всё на своем пути или затапливают города. Так произошло с маленькой, десятикилометровой речушкой в Керчи. Так произошло с рекой Водопадая, которая разрушила инфраструктуру в Ялте. Когда идут тропические дожди, эти реки показывают норов. Работа с ними – особый случай, задача, которая была у нас просчитана, на что были выданы сметы, были проведены экспертизы по этим рекам. Но оккупанты этим не занимались и не занимаются", - подчеркивает Александр Лиев.

Он отмечает, что Крым – сложный регион с климатической точки зрения. Там пять климатических зон, резко переходящих одна в другую. И очень большая проблема с водой.

"С одной стороны – недостаток воды, т.к. две трети Крыма - полупустыня. С другой - вредоносное действие воды. Те самые подтопления, селевые потоки, когда вода несет вред, - поясняет Александр Лиев. - Программа "Вода Крыма", обновленная и принятая украинской властью в 2012-м, включала в себя вопросы питьевой воды, мелиорации (промышленная вода, аграрный сектор) и защиты от вредоносного действия воды. Правительство Украины выделило 600 млн долларов в 2012-м, в 2013- деньги начали поступать в Крым. В течение семи лет, до 2020-го, мы должны были эту работу комплексно завершить, предотвратив возможность больших ущербов от вредоносного действия воды. Защита состояла в том, что мы комплексно, под наблюдением научных институтов, занимались очисткой русел рек и эксплуатацией берегоукрепительных сооружений. Но началась оккупации. А оккупантам было не до подобных программ. Они занимались военными базами. Потому имеем сегодня ситуацию с подтоплением Ялты и Керчи – убытии еще считают. И подтопления будут повторяться, потому что оккупанты ничего не делают, чтобы предотвратить подобные ситуации".

По его мнению, крымчане, пострадавшие от подтоплений, имеют полное юридическое и моральное право требовать полную компенсацию своих убытков от страны-оккупанта. Но та, если и компенсирует потери, то лишь избранным – и частично.

Ранее Александр Лиев рассказал "Телеграфу", что Украина видит Крым международным курортом, а Путин – непотопляемым авианосцем.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Россия, Крым, Александр Лиев, Причины, Реки, Затопления.
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