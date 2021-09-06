Депутатів особливо не запитують: у "Слузі народу" зізналися, як ОП продавлює через Раду потрібні призначення

У Кабінеті міністрів України цієї осені може відбудися ряд кадрових ротацій

Депутати "Слуги народу" ніяк не впливають на кадрові призначення у Кабінеті міністрів України, адже все залежить від Офісу президента.

Про це "Телеграфу" розповів один із нардепів політичної партії "Слуга народу".

За його словами, про засідання фракцій повідомляють за день чи два до того, як вони мають статися.

Депутати "Слуги народу" не можуть самостійно пропонувати кандидатів на звільнення, а лише отримують готовий список претендентів на втрату посади.

Депутатам пояснюють це тим чином, що їм потрібно перемогти вибори в президенти і лише тоді вони зможуть вирішувати, кого звільняти.

"Поки ви прийшли на імені Володимира Олександровича, то просто погоджуйтеся з тим, що пропонує Офіс президента", — кажуть депутатам "Слуги народу".

Також нардеп розповів, що в Кабміні заздалегідь мають напоготові заяви на звільнення міністрів, адже якщо з Офісу президента надійде наказ когось усунути з посади, то це можна буде швидко зробити.

За словами нардепа, саме так і трапилося з ексміністром інфраструктури Владиславом Криклієм, якого звільнили начебто "за власним бажанням".

"Йому прямо сказали, що "ти, звичайно, справлявся, але нам просто потрібно щось змінити". Таких формулювань зазвичай вистачає", - підсумував нардеп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зʼїзд партії Володимира Зеленського, на якому озвучать кандидатів на довибори до парламенту в Черкаській і Херсонській областях запланували на 6 вересня, проте ще у серпні було відомо про двох предендентів на крісло нинішнього глави Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічко.

Також ми писали, що хоч новий глава МВС Денис Монастирський і звільняє людей колишнього міністра Арсена Авакова, незабаром він і сам може покинути свою посаду.