Рус

У "Слузі народу" хочуть покарати Лероса, на якого у Раді напав Тищенко

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
60
Микола Тищенко влаштував бійку з Гео Леросом за трибуною Ради Новина оновлена 23 вересня 2021, 22:39
Микола Тищенко влаштував бійку з Гео Леросом за трибуною Ради

Лероса хочуть покарати нібито за порушення регламенту під час виступу

Після бійки за трибуною Верховної Ради між "слугою народу" Миколою Тищенко і його екс-колегою по фракції Гео Леросом на них обох відправили заяву у регламентний комітет. Покаранням для нардепів має стати заборона на відвідування п’яти засідань парламенту.

Про це у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, заява була відправлена на обох нардепів, а не тільки на Тищенка, який і був ініціатором бійки, тому що Гео Лерос почав виступ з питання ТСК по "Укрзалізниці", а потім порушив регламент, виступаючи не по темі. Саме через це на нього і написали заяву у регламентний комітет.

Корнієнко додав, що порушенням регламенту "постійно всі грішать". Це змусило нашого журналіста запитати, чому грішать всі, а відсторонити вирішили тільки Лероса? На що глава партії "Слуга народу" відповів, що "усунуть ще когось".

Також Корнієнко вважає, що опозиція у порушенні регламенту поводиться набагато хитріше, кажучи кілька слів по темі, а потім про "зелених невігласів", а ось Леросу у цьому плані не вистачає стриманості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс - "слуга" Гео Лерос опублікував серію відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює кадрові призначення за гроші. Через публікації цих відео на нього подали в суд, який Лерос програв.

Теги:
#Бійка #Микола Тищенко #Слуга народу #Гео Лерос
Депутати аплодують
Україна
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутати аплодують
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента
Дата публікації
Категорія
Силовики відтісняють протестуючих під Верховною Радою.
Під Верховною Радою почалися зіткнення (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала