У "Слузі народу" хочуть покарати Лероса, на якого у Раді напав Тищенко

Лероса хочуть покарати нібито за порушення регламенту під час виступу

Після бійки за трибуною Верховної Ради між "слугою народу" Миколою Тищенко і його екс-колегою по фракції Гео Леросом на них обох відправили заяву у регламентний комітет. Покаранням для нардепів має стати заборона на відвідування п’яти засідань парламенту.

Про це у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, заява була відправлена на обох нардепів, а не тільки на Тищенка, який і був ініціатором бійки, тому що Гео Лерос почав виступ з питання ТСК по "Укрзалізниці", а потім порушив регламент, виступаючи не по темі. Саме через це на нього і написали заяву у регламентний комітет.

Корнієнко додав, що порушенням регламенту "постійно всі грішать". Це змусило нашого журналіста запитати, чому грішать всі, а відсторонити вирішили тільки Лероса? На що глава партії "Слуга народу" відповів, що "усунуть ще когось".

Також Корнієнко вважає, що опозиція у порушенні регламенту поводиться набагато хитріше, кажучи кілька слів по темі, а потім про "зелених невігласів", а ось Леросу у цьому плані не вистачає стриманості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс - "слуга" Гео Лерос опублікував серію відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює кадрові призначення за гроші. Через публікації цих відео на нього подали в суд, який Лерос програв.