В Офісі президента заявили про можливість зустрічі Зеленського з Путіним уже цього року

Бесіда президентів постійно відкладалася через небажання Путіна говорити про окуповані Росією території.

Український президент Володимир Зеленський може зустрітися з очільником РФ Володимиром Путіним уже наприкінці цього року. В іншому разі можливий також варіант зустрічі на початку 2022 року.

Про це в "РБК Україна" повідомили в оточенні Зеленського.

В Кремлі не виявляють бажання підіймати тему окупованого Донбасу та Криму, проте в Офісі президента заявляють, що президенти обговорюватимуть всі питання. В Росії вже зараз йде мова про можливість проведення зустрічі політиків найближчим часом, попри те, що Україна висловлює бажання вияснити питання щодо окупованих територій.

В Офісі президента на Банковій кажуть, що ця зустріч необхідна для того, аби зрозуміти, чи можна взагалі про щось домовитися з Росією та чи буде це результативним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський пропонував зустрітися Путіну ще у квітні цього року на Донбасі, проте в Росії такого бажання тоді не виявили. Російський президент заявив, що очільнику України на окупованих територіях потрібно говорити з "ЛНР" та "ДНР", а зустріч з ним можлива лише в Кремлі.

Варто відзначити, що на початку вересня цього року прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів Росії та України можлива, але сторони ніяк не можуть узгодити порядок переговорів. Також він відзначив, що Путіна бентежить бажання Зеленського обговорити питання Криму, тому це також є причиною затримок.

Пізніше Пєсков озвучив іншу причину того, що зустріч досі не відбулася, звинувативши Україну у невиконанні домовленостей, досягнутих в процесі переговорів у форматах ТКГ і "норманді". Прессекретар Путіна заявив, що конфлікт на Донбасі є "внутрішньоукраїнським", і Україна намагається вплутати в це Росію.